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黃偉哲視察零售市場防疫 籲民眾自主分流

中央社 / 台南30日電
台南市長黃偉哲（前左）30日上午前往歸仁公有零售市場視察防疫措施，並發口罩向民眾拜年。他說，目前傳統市場雖尚未採取強制人潮分流措施，但希望民眾自主性提高警覺，若人潮太多，可另選時間前往採買。 中央社
台南市長黃偉哲（前左）30日上午前往歸仁公有零售市場視察防疫措施，並發口罩向民眾拜年。他說，目前傳統市場雖尚未採取強制人潮分流措施，但希望民眾自主性提高警覺，若人潮太多，可另選時間前往採買。 中央社

台南市長黃偉哲今天上午前往歸仁公有零售市場視察防疫措施，並發口罩向民眾拜年，他說，台南年貨大街活動因防疫考量停辦，導致傳統市場採買人潮較多，民眾可自主分流。

黃偉哲與台南市政府經濟發展局人員抵達現場後，先在入口處附近拿出宣導標語向前往採買的民眾宣導配合防疫措施，同時向值班的台南市市場處工作人員及員警致謝，隨後進入市場內向攤商致意，也發放口罩向民眾拜年。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，除了視察市場的防疫措施及年節商品是否有異常漲價情形外，重點是呼籲民眾提高警覺，務必遵守各項防疫規定，台南年貨大街活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者造訪後提前停辦，這幾天其它傳統市場的採買人潮就比較多。

他說，市場內不可邊走邊吃，也要保持適當社交距離，目前傳統市場雖尚未採取強制人潮分流措施，但希望民眾自主性提高警覺，若發現市場人潮太多，可另選時間前往採買，保護自己也保護他人。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，市府為避免民眾出門採買風險架設「台南便利送」電商整合平台，媒合傳統市場、大賣場、商圈及物流業者，消費者更不用到市場就可購買生活所需，攤商也能維持業績，盼降低防疫帶來的衝擊。

台南 傳統市場 年貨大街

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