台南高鐵周邊路邊停車要收費 改善長期占用

台南市歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區位處重要轉乘及旅次交通節點，周邊停車格位常一位難求，交通局今天表示，將於2月10日起實施汽車停車收費，以提高格位周轉率，並改善違停及占用狀況。

交通局長王銘德表示，盤點高鐵車站周邊合理步行範圍規畫停車收費管理，含括歸仁十二路以北、高鐵二路以東、歸仁一路及二路以南、高發二路以西範圍，區內共9處路邊停車場及4場公有路外停車場計747席汽車停車格位納入收費管理，汽車計時收費每小時20元，收費時間每日8時至22時。

另考量高鐵乘車民眾相對長延時的停車需求，因地制宜訂定每日100元收費上限，變換格位則重新開單計費。

為因應高鐵特定區周邊商業發展衍生的停車需求，交通局已於去年召開地方說明會先行與地方溝通，王銘德表示，實施收費後，期能改善未實施收費期間因長期占用及停車秩序不佳等亂象，並落實使用者付費精神。

王銘德強調，為兼顧使用高鐵民眾權益及周邊商業發展，將針對高鐵特定區相關停車秩序加強維護，如仍有車輛長期占用情形影響當地停車周轉，再行檢討調整該區費率及收費範圍。