體驗知性木藝偽出國 台灣木材故事春節喜迎客

台南白河關子嶺風景區除泡溫泉外有更多選擇；去年11月甫開幕的林務局嘉義林區管理處台灣木材故事館，日式氛圍建築與透過五感體驗打造木育環境，深受遊客歡迎，春節期間以日式注連繩、注連飾裝點，象徵祈求虎年平安，讓遊客體驗知性偽出國旅程。

走入關嶺公園對面的台灣木材故事館，館內瀰漫著木材天然香氣，展館傳達木材與人生活的連結，館內以「木、器、具」為設計元素，透過設計巧思創作國產材家具、家飾等，展現國產材木質精美的獨特工藝。

嘉義林管處說，透由動手體驗與台灣針葉五木、台灣闊葉五木、柳杉、相思木、苦楝木、桃花心木等14種國產木材近距離相遇，木材從毛料－刨光－砂磨-上漆等加工程序成為用具，讓人了解神奇的木蛻變。館中運用台灣杉生活用品與家具創作，透過美學營造空間氛圍，運用日式建築的生活樣貌，可在此停留，下棋、聊天享受悠閒時光，感受木藝之美。

最特別的是，為認識國產材驗證標章商品，遊客透由掃描QR Code，除可知道製作商家訂購方式，並可追溯木材來源，消費者在使用國產材時，選用具有合法來源認證的台灣木材。