聽新聞
test
0:00 / 0:00
體驗知性木藝偽出國 台灣木材故事春節喜迎客
台南白河關子嶺風景區除泡溫泉外有更多選擇；去年11月甫開幕的林務局嘉義林區管理處台灣木材故事館，日式氛圍建築與透過五感體驗打造木育環境，深受遊客歡迎，春節期間以日式注連繩、注連飾裝點，象徵祈求虎年平安，讓遊客體驗知性偽出國旅程。
走入關嶺公園對面的台灣木材故事館，館內瀰漫著木材天然香氣，展館傳達木材與人生活的連結，館內以「木、器、具」為設計元素，透過設計巧思創作國產材家具、家飾等，展現國產材木質精美的獨特工藝。
嘉義林管處說，透由動手體驗與台灣針葉五木、台灣闊葉五木、柳杉、相思木、苦楝木、桃花心木等14種國產木材近距離相遇，木材從毛料－刨光－砂磨-上漆等加工程序成為用具，讓人了解神奇的木蛻變。館中運用台灣杉生活用品與家具創作，透過美學營造空間氛圍，運用日式建築的生活樣貌，可在此停留，下棋、聊天享受悠閒時光，感受木藝之美。
最特別的是，為認識國產材驗證標章商品，遊客透由掃描QR Code，除可知道製作商家訂購方式，並可追溯木材來源，消費者在使用國產材時，選用具有合法來源認證的台灣木材。
春節來臨館方也推出限量好康，大年初一至初六（2月1日至6日）在入口服務區體驗山林AR並拍照分享至FB或IG，每天前20位即贈送有彩虹木之稱-台灣杉木薄片摺成的「福花」，可噴灑精油或香水做為室內芳香花朵。也籲請遊客落實防疫實聯制，配戴口罩以防護自身安全，更多資訊可上嘉義林區管理處網站（https://chiayi.forest.gov.tw/）查詢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言