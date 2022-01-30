雲嘉南水圳國家綠道踩線首發 倡議疫後綠色旅遊

農委會農水署已完成雲嘉南水圳國家綠道規畫，將嘉南大圳南、北幹線與濁水溪幹線串聯起來。疫情下成為具挑戰性的綠色旅遊路線，旅遊業者看中，在春節前組團踩線，邀請推動此綠道的台南社大台江分校執行長吳茂成領航，以3天2夜完成，除守護河川，讓百年水圳永長流，也成為疫情下另項旅遊選擇。

台南社大台江分校多年來倡議催生山海圳國家綠道，南市府已完成嘉南大圳南幹線的整合，可從出海口一路沿著嘉南大圳騎車到烏山頭水庫；接著倡議從海拔零到台灣最高峰玉山的國家綠道路線，也已實現，吸引登山客及愛挑戰性旅遊人士在徒步與單車搭配下，從嘉南大圳走到玉山，去年單是野樵旅遊就有650人參加。

嘉南大圳北幹線延伸到嘉義、雲林，連接濁水溪幹線，台江分校再倡議雲嘉南水圳國家綠道，近年來師生多次騎單車勘查、挑戰，提出建議，希望初步能把嘉南大圳北幹線與濁幹線的單車道連接起來，兩年前農水署成立後進行規畫，至去年已完成串連。

這條結合清代、日治到光復後灌溉系統的綠色旅遊路線，受疫情無法出國影響而受到旅遊業者青睞，希望推出這樣的單車旅遊路線，也響應水圳國家綠道運動。業者在26日首發組團進行雲嘉南水圳國家綠道踩線，邀請吳茂成領航，踏查沿線水利文化路徑故事，經3天2夜在28日騎抵水圳國家綠道倡議起點台南海尾朝皇宮。

台南社大台江分校希望協助第二部門踩線，推廣水圳國家綠道綠色旅遊，保育水圳文化，陪伴更多國人走讀嘉南大圳，守護河川，這將是嘉南大圳開圳百年最重要的公民許願行動。

吳茂成表示，這趟綠色旅遊路線，參考小台江倡議路線，從台江騎著單車到台南火車站，轉搭火車到二水，再從彰化八堡圳林先生廟出發，沿著八堡圳單車道，一路越過彰雲大橋，串連林內濁幹線，再從濁幹線一路經莿桐、虎尾、土庫、元長、北港、笨港、新港、埤子頭、過港、麻魚寮、中洋、南靖，越過八掌溪，抵達台南市後壁東山，從北幹線單車道騎過烏山頭水庫，參訪赤山佛祖廟，沿著南幹線接上台灣山海圳國家綠道，一路騎回山海圳終點台江，禮謝海尾大道公，行程共223公里。