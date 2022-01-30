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「台南夜市券」熱烈發送 春節來台南住宿、逛夜市

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市繼「台南好康券」後加碼推出「台南夜市券」，歡迎民眾來台南住宿、逛夜市。圖／台南市觀旅局提供
台南市繼「台南好康券」後加碼推出「台南夜市券」，歡迎民眾來台南住宿、逛夜市。圖／台南市觀旅局提供

為讓遊客來台南安心旅遊，台南市政府觀光旅遊局去年推出「台南好康券」，每人每晚贈送1張好康券，深受好評，市府再加碼推出「台南夜市券」，每張面額50元，發送日期至2/6，每日限量發送500 張，2月1日至5日每日加碼再多送300張，可至台南市限定10個夜市消費抵用，可抵用日期至2月16，好康不能錯過。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南好康券自去年9月發行至今，滿意度超過8成，民眾於今年2月6日前入住台南市配合活動的合法旅宿，在旅宿櫃台報到時即可免費獲得台南好康券，每人每住1晚贈送1張。憑「台南好康券」除了可登錄下載電子免費乘車券，在限定期限內免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，並享「食宿遊購行」逾600項優惠。

加碼推出的「台南夜市券」，民眾只需掃瞄台南好康券票面專屬QR碼，輸入好康券流水編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再至7-11 ibon機台兌換面額50元的實體票券，即可至台南市限定夜市攤位消費抵用，夜市有大東、武聖、花園夜市，還有安平區新永華、玉井區玉井、永康區復華、新營區中華路、東區仁和、北區小北成功夜市，以及新市區新市傳統夜市，活動詳情可至活動專頁查詢(https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/4748)。

不過，到台南旅遊要遵守各項防疫規定，觀旅局表示，若有不舒服一定要就醫或撥打1922、06-2880180防疫專線尋求協助。更多活動詳情可至台南旅遊網查詢。

台南 夜市券 台灣好行 安心旅遊

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