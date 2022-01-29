雲林漁港釣魚被海巡驅趕 縣府從善如流開放垂釣區

疫情好休閒，雲林縣沿海各漁港原本禁止垂釣，許多釣客遭海巡官兵驅離，引起不滿，雲林縣政府特趕在過年前，公告開放三條崙漁港及箔子寮漁港可供民眾垂釣，即日起生效，讓釣客可安心享受垂釣，但也呼籲遵守規範不要亂丟垃圾、不妨礙漁民作業，並注意自身安全。

漁港可不可以垂釣一直引發爭議，雲林沿海各漁港原本都禁止垂釣，盡管海巡人員不予開罰，但不少被「驅趕」的釣客不滿，紛紛投訴並在臉書留言表達禁釣的心情，「漁港告示牌沒有禁止釣魚」、「到底能不能釣請給明確說法！」、「外縣市可垂釣為何雲林不行！」。

林姓釣友說，疫情期間許多地方不能去，到海邊或漁港垂釣消遣的人增多，釣魚是很好休閒，他們在漁港垂釣既安全又方便，大家也都盡量不影響漁民船筏進出，實不應禁釣，先前有不少釣客到雲林萡子寮漁港釣魚，卻遭海巡人員驅離，擔心被罰只能收拾釣具悻然離開。

雲林縣共6處2類漁港，包括台子、五條港、萡子寮、台西、三條崙及金湖等，最近港域垂釣的人愈來愈多，法規與告示的解讀不同，也引發爭議。釣客建議雲林可比照台中、台南公告漁港開放釣魚的區域，才有規範可遵循。

雲林縣府最近邀集相關單位研議後，於上周發函漁業署、海巡署及雲林區漁會等單位，並公告「雲林縣三條崙漁港及箔子寮漁港開放垂釣區域」，即日起生效。

縣府農業處指出，基於漁港空間、安全性考量，目前決定只開放三條崙漁港北堤與南提及箔子寮漁港交通船貨輪碼頭開放垂釣，其他地區仍禁止釣魚。除開放2處漁港，另在台西漁港附近的台西四號水門、金湖漁港旁設置友善釣魚平台，近期也可完工開放。