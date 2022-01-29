快訊

外交部發言人歐江安婚紗照曝光 嫁台大教授成「師母」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林漁港釣魚被海巡驅趕 縣府從善如流開放垂釣區

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣最大的箔子寮漁港腹地寬闊，方便又安全是釣客最愛，但因禁釣很困擾，縣府決定從善如流公告開放垂釣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大的箔子寮漁港腹地寬闊，方便又安全是釣客最愛，但因禁釣很困擾，縣府決定從善如流公告開放垂釣。記者蔡維斌／攝影

疫情好休閒，雲林縣沿海各漁港原本禁止垂釣，許多釣客遭海巡官兵驅離，引起不滿，雲林縣政府特趕在過年前，公告開放三條崙漁港及箔子寮漁港可供民眾垂釣，即日起生效，讓釣客可安心享受垂釣，但也呼籲遵守規範不要亂丟垃圾、不妨礙漁民作業，並注意自身安全。

漁港可不可以垂釣一直引發爭議，雲林沿海各漁港原本都禁止垂釣，盡管海巡人員不予開罰，但不少被「驅趕」的釣客不滿，紛紛投訴並在臉書留言表達禁釣的心情，「漁港告示牌沒有禁止釣魚」、「到底能不能釣請給明確說法！」、「外縣市可垂釣為何雲林不行！」。

林姓釣友說，疫情期間許多地方不能去，到海邊或漁港垂釣消遣的人增多，釣魚是很好休閒，他們在漁港垂釣既安全又方便，大家也都盡量不影響漁民船筏進出，實不應禁釣，先前有不少釣客到雲林萡子寮漁港釣魚，卻遭海巡人員驅離，擔心被罰只能收拾釣具悻然離開。

雲林縣共6處2類漁港，包括台子、五條港、萡子寮、台西、三條崙及金湖等，最近港域垂釣的人愈來愈多，法規與告示的解讀不同，也引發爭議。釣客建議雲林可比照台中、台南公告漁港開放釣魚的區域，才有規範可遵循。

雲林縣府最近邀集相關單位研議後，於上周發函漁業署、海巡署及雲林區漁會等單位，並公告「雲林縣三條崙漁港及箔子寮漁港開放垂釣區域」，即日起生效。

縣府農業處指出，基於漁港空間、安全性考量，目前決定只開放三條崙漁港北堤與南提及箔子寮漁港交通船貨輪碼頭開放垂釣，其他地區仍禁止釣魚。除開放2處漁港，另在台西漁港附近的台西四號水門、金湖漁港旁設置友善釣魚平台，近期也可完工開放。

縣府強調，在不影響漁民航道與作業之下，提供釣客安全垂釣空間，歡迎垂釣但也提醒注意安全，更要共同維護港域整潔。

雲林縣各漁港到底可不可釣魚，海巡和縣府認知落差，釣客無所遵循，怨聲四起，縣府將規畫港域垂釣專區，預計明年開放。記者蔡維斌／攝影
雲林縣各漁港到底可不可釣魚，海巡和縣府認知落差，釣客無所遵循，怨聲四起，縣府將規畫港域垂釣專區，預計明年開放。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大的箔子寮漁港腹地寬闊，方便又安全是釣客最愛，但因禁釣很困擾，縣府決定從善如流公告開放垂釣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大的箔子寮漁港腹地寬闊，方便又安全是釣客最愛，但因禁釣很困擾，縣府決定從善如流公告開放垂釣。記者蔡維斌／攝影

雲林 海巡署 漁民

延伸閱讀

蔡英文慰勉海巡部隊 肯定救生救難績效

總統蔡英文慰勉海巡 感謝戮力救生救難任務

漁港還可以觀光？看海、賞煙火樣樣行

雲林首家屠宰場取得HACCP認證 開啟肉品外銷契機

相關新聞

雲林漁港釣魚被海巡驅趕 縣府從善如流開放垂釣區

疫情好休閒，雲林縣沿海各漁港原本禁止垂釣，許多釣客遭海巡官兵驅離，引起不滿，雲林縣政府特趕在過年前，公告開放三條崙漁港及...

自願照護確診者到出院 護理師被喻稱菩薩

去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，嘉義大林慈濟醫院專責病房醫護人員奮戰近2個月，讓患者都順利出院，...

阿里山林鐵百年特展 民眾可搭檜木列車觀賞

阿里山林鐵及文資處在嘉義製材所辦理林鐵百年經典車輛特展，且在嘉義車庫園區陳列百年歷史的林鐵各式車輛，春節連假，遊客不妨闔...

南科特定區7區都市計畫啟動 建構產業居住生活圈

台南市政府都市發展局今天表示，南科迅速發展，建廠用地租率逾99%，市府去年啟動南科特定區7區都市計畫規劃，今年1月19日...

台南環河街趕在除夕前完成路平 盼走春有舒適行車環境

台南市中西區環河街周邊有許多熱門觀光景點，但該道路多年未整修，且使用率相當高，路面瀝青面層老化易破損，市府趕在除夕前完成...

9天連假展開 台南市道路不施工提前鋪設路面1999不打烊

9天春節連續假期今天展開，台南市名勝古蹟眾多、休閒觀光人潮絡繹不絕，為維護春節走春遊客及市民行的安全，市府要求各局處務必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。