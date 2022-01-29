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嘉義農友守護諸羅樹蛙 推設立標章為竹筍加值

中央社 / 嘉義市29日電

嘉義林管處與嘉義縣大林鎮筍農合作推動諸羅樹蛙友善棲地管理，今年正式推動標章設立，希望透過生態保育為農產加值，不僅能保護諸羅樹蛙，消費者也吃得到無毒的烏殼綠竹筍。

嘉義林管處發布訊息指出，諸羅樹蛙為台灣特有種兩棲類，也是行政院農委會公告的珍貴稀有保育類野生動物，其族群僅分布於雲林縣、嘉義縣市及台南市部分地區。

諸羅樹蛙主要棲息在農耕竹林、果園等環境，尤其以竹林所占比例最高。諸羅樹蛙對棲地環境要求嚴苛，僅會選擇在未受汙染、有積水、光照低、具落葉腐植土及干擾程度低的環境活動。

嘉義地區的諸羅樹蛙族群主要棲息在竹林中，與當地傳統的農業活動種植竹筍契合，但近年來，因竹筍市場需求減少、價格低落，栽培竹筍的面積逐年下降，且部分竹林轉種鳳梨，造成諸羅樹蛙棲地萎縮。

嘉義林區管理處副處長李定忠接受中央社記者訪問指出，考量諸羅樹蛙分布區域多為農村地景，不宜以劃設保護區方式進行保育，應朝向維持現有竹筍產業及竹林棲地類型存在，使種植面積不再萎縮減少，諸羅樹蛙的棲地即可維持一定的面積，藉此也能讓農民參與野生動物保育。

李定忠表示，林管處自107年起委託蛙趣自然生態顧問有限公司推動「友善諸羅樹蛙棲地管理方法」，並攜手嘉義縣大林鎮上林社區發展協會及農友保育諸羅樹蛙，後續更加入大林鎮農會，一起為諸羅樹蛙營造友善棲地。

李定忠說，因大林鎮上林地區種植竹筍，相當適合營造諸羅樹蛙棲地，透過諸羅樹蛙友善棲地管理計畫，讓更多農友加入無毒農園，營造諸羅樹蛙更友善的生長環境。

蛙趣自然生態顧問有限公司負責人莊孟憲接受中央社記者訪問指出，諸羅樹蛙友善棲地管理推動至今已有12名農友參與合作，在18處田區嘗試營造適合諸羅樹蛙棲息的無毒農園，內容包含竹林落葉的維持、水域的營造、竹林更新方式及更新周期的留意、鼓勵農友參加保育課程並實際在田區巡守、記錄蛙類數量及棲地利用情形。

莊孟憲表示，參與諸羅樹蛙友善棲地的的農友，一開始只有5人，目前已增加至12名農友，且還有20餘歲年輕農友投入，田間棲地也增加至18處，當地因保育諸羅樹蛙有成，許多團體還預約參訪，由參與的農友或上林社區發展協會解說人員導覽，分享樹蛙的習性。

李定忠表示，希望透過「友善諸羅樹蛙棲地管理方法」，讓更多農友了解諸羅樹蛙的珍貴，並願意共同投入保育工作，日後也能為當地的竹筍產業加值，進而提升銷售，使竹林種植面積不再萎縮減少，維持現有竹筍產業及竹林棲地，諸羅樹蛙的棲息環境即可維持一定的面積。

李定忠指出，保育諸羅樹蛙累積4年的成果，林管處再與輔導團隊共同研擬出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章推動方法」，預計今年正式推動標章設立，希望透過生態保育為農產加值，並維護適合的棲息與繁殖棲地，讓諸羅樹蛙受到保護，又能讓消費者吃得到無毒的烏殼綠竹筍，達到生態、生產與生活共贏目標。

樹蛙 嘉義 生態保育

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