台南環河街趕在除夕前完成路平 盼走春有舒適行車環境

台南市中西區環河街周邊有許多熱門觀光景點，但該道路多年未整修，且使用率相當高，路面瀝青面層老化易破損，市府趕在除夕前完成環河街金華橋到府前路段的路平改善，要讓民眾到台南走春時有平坦的道路環境。

南市府工務局指出，環河街周邊有許多重要觀光景點，包括河樂廣場、海安路商圈等，為因應即將到來的春節連假人潮，趕在農曆年前完成路面刨鋪改善工程，希望提供市民及遊客安全舒適行車環境，提升觀光品質。

工務局表示，維修道路平整好行是重大政策，但因路平專案計畫經費龐大，市府僅能逐年編列預算，依重要性逐一執行，並要求每條道路平坦無礙，因此除了列入路平專案的道路之外，對於一般道路維護仍持續刨鋪更新，加強道路的平坦舒適與安全。