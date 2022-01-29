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台南環河街趕在除夕前完成路平 盼走春有舒適行車環境

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市工務局趕在除夕前完成中西區環河街金華橋到府前路段的路平改善，要讓民眾到台南走春時有平坦的道路環境。圖／台南市工務局提供
台南市工務局趕在除夕前完成中西區環河街金華橋到府前路段的路平改善，要讓民眾到台南走春時有平坦的道路環境。圖／台南市工務局提供

台南市中西區環河街周邊有許多熱門觀光景點，但該道路多年未整修，且使用率相當高，路面瀝青面層老化易破損，市府趕在除夕前完成環河街金華橋到府前路段的路平改善，要讓民眾到台南走春時有平坦的道路環境。

南市府工務局指出，環河街周邊有許多重要觀光景點，包括河樂廣場、海安路商圈等，為因應即將到來的春節連假人潮，趕在農曆年前完成路面刨鋪改善工程，希望提供市民及遊客安全舒適行車環境，提升觀光品質。

工務局表示，維修道路平整好行是重大政策，但因路平專案計畫經費龐大，市府僅能逐年編列預算，依重要性逐一執行，並要求每條道路平坦無礙，因此除了列入路平專案的道路之外，對於一般道路維護仍持續刨鋪更新，加強道路的平坦舒適與安全。

路平專案 台南 觀光景點

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