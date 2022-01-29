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南科特定區7區都市計畫啟動 建構產業居住生活圈

中央社 / 台南29日電
台南市政府都市發展局今天表示，南科迅速發展，建廠用地租率逾99%，市府去年啟動南科特定區7區都市計畫規劃，今年1月19日提報中央審查，加速建構產業及居住生活圈。圖/聯合報系資料照
台南市政府都市發展局今天表示，南科迅速發展，建廠用地租率逾99%，市府去年啟動南科特定區7區都市計畫規劃，今年1月19日提報中央審查，加速建構產業及居住生活圈。圖/聯合報系資料照

台南市政府都市發展局今天表示，南科迅速發展，建廠用地租率逾99%，市府去年啟動南科特定區7區都市計畫規劃，今年1月19日提報中央審查，加速建構產業及居住生活圈。

台南市政府都市發展局發布新聞稿指出，南科近年建廠用地出租率逾99%，總面積1000公頃的園區已趨飽和，市府因應南科發展需求及提升周邊生活服務機能、人口移居誘因，去年啟動南科特定區A區至E區、N區、O區等7區都市計畫規劃作業，台南市都市計畫委員會去年12月24日審議通過，今年1月19日提報中央審查。

台南市長黃偉哲表示，南科特定區A區至E區、N區、O區等7區計畫面積431公頃，主要以烏橋中路為界，以西區塊為A區、B區、C區、D區及部分E區，提供產業支援服務；以東區塊為部分E區、N區、O區，提供生活服務機能，加速建構產業及居住生活圈。

台南市政府都市發展局長莊德樑說，緊鄰南科西北側的A區、B區、C區、D區及E區開發區塊，除滿足基本住宅需求，因鄰近國道1號安定交流道，擁有極佳交通區位條件，市府已劃設部分商業區及留設醫療用地，且預先規劃產業及支援用地，做為下游廠商發展腹地及提供運輸、倉儲等技術服務。

N區、O區緊鄰已開發的L區、M區，主要劃設為住宅區及商業區，透過西拉雅大道的串連，延續L區、M區與F區、G區，滿足生活需求，以提供居住服務為主軸。另因應未來就學需要，再分別預留4.5公頃及2.5公頃的學校用地，建構機能完善的居住生活圈。

都發局人員表示，全案後續尚須經內政部都市計畫委員會及地政司土徵小組審議，通過後將由市府地政局接續辦理區段徵收作業。

南科 台南 都市計畫

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