9天連假展開 台南市道路不施工提前鋪設路面1999不打烊

9天春節連續假期今天展開，台南市名勝古蹟眾多、休閒觀光人潮絡繹不絕，為維護春節走春遊客及市民行的安全，市府要求各局處務必在春節期間停止施工，並需修復路面、鋪設AC及恢復標線，以維護春節期間行車安全。

水利局表示，因辦理安南區六塊寮地區之排水清淤作業需要於安南區培安路及安和路二段2巷路面上進行開孔施工，考量已接近農曆春節假期，為利春節期間通行安全並保障用路人行車安全舒適環境，水利局責成廠商務必於年節前完成箱涵頂板復原及路面臨鋪工作，所有開孔處路面AC臨鋪工作已在今日順利完成。

新營區汙下水道系統東新營分區目前施工已接近尾聲，水利局針對新營區民治路路面不平做道路刨鋪整合，進行路面修復及孔蓋調平工作，相關刨鋪作業昨天趕工完成，本次分民治市政中心右側(警察局前)及左側(議會前)二個區塊刨鋪，長約260公尺。刨除作業時將維持單一車道雙向通行，目前已完成民治市政中心右側刨鋪並開放通行，將接續進行左側施工，並立即進行標線繪製。

水利局指出，為維持民眾通行安全，道路刨鋪施工時要求施工廠商及監造單位派專人至現場監督，並指派8位義交人員負責交通動線引導，擺設相關交維設施，避免用路人發生意外，施工期間帶來噪音及交通不便等問題造成不便，仍請市民多多包涵。

市長黃偉哲指示為避免勞工於春節前趕工增加過勞風險也造成職安意外，水利局上周起進行公共工程工地巡查任務，由水利局各一級主管，於1月下旬分別前往安平再生水廠新建工程統包計畫案、北安商業區市地重劃抽水站新建工程、永康區污水下水道系統(PA分區)用戶接管工程第一標至第五標、永康創意設計園區區外排水工程(第一期)等41處施工中工地進行巡查，針對工地環境、衛生安全、工區交通維持及安全管制措施，進行檢視改善，把關各項施工中公共設施的工安問題及降低道路交通影響，確保春節期間的公共安全，讓市民安心過春節。