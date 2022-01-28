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春節連假明天登場 台南交通疏導懶人包看過來

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
春節連假前夕，台南傍晚下起雨來，加上民眾陸續準備返鄉過年，市區出現人車潮。記者邵心杰／翻攝
春節連假前夕，台南傍晚下起雨來，加上民眾陸續準備返鄉過年，市區出現人車潮。記者邵心杰／翻攝

春節連假明天起至2月6日止，總計9天，台南警方預估1月30日(小年夜)至2月4日(初四)通往各觀光景點、遊憩區、大型展覽及購物會場將湧現大量人潮，各警分局等單位超前部署，加強重要節日安全維護工作勤務外，依各區特性推出重點路段及景點交通疏導措施，讓市民一路順暢過好年。

台南市第1警分局預估今年春節台南市東區人潮熱點為台南火車站、南紡購物中心、大東夜市及崇德市場等4處，除橫向聯繫各公部門、民間業者配合，做好期前溝通與整合外，預計投入警力500人次、義交民力310人次，加強交通秩序整理及規畫指揮疏導勤務，讓民眾安心過好年。

第2警分局指出，中西區位在舊城區，同時也是台南古都的商業蛋黃區，春節連續假期預估中西區各商圈、廟宇，以及古蹟風景區赤崁樓、孔廟、海安路商圈、河樂廣場等，可望出現人車潮。警方走入商圈與知名廟宇現地會勘，屆時將針對商圈周邊及內部車道與人行道加強疏導、整理，保持人車動線流暢，並加強防疫管制措施。

第4警分局表示，已依安平地區特性及道路交通流量，規畫機動交通疏導及相關管制措施，以利遊客順暢漫步享受古蹟風情。2月1日至2月6日(初一至初六)相關疏導管制措施如下：

1、行人徒步區：每日11時至19時延平街、效忠街、國勝路及古堡街全段均列為行人徒步區。2、彈性路段：安平路(平生路至850巷間)將人潮機動實施汽車單向(12時至18時東向西/18時至19時西向東)管制，也將於道路兩旁擺設交通錐設置行人專用道。3、單行道：每日12至16時安平路850巷實施南向北單行管制。4、禁止左轉路段：每日14時至20時，中華西路二段(南向北車道)禁止左轉建平十六街及府前一街。

第6警分局指出，1、1月29、30、31日，規畫南區金華市場、鹽埕市場及利南市場交通崗，兼執行防搶、防竊勤務。2、1月28日至2月6日，規畫台86快速道路台南端與濱南路口、健康與中華西路口、中華西與中華南路口、中華西與新平路口、健康與南門路口及中華南與永成路口等6處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。3、藍晒圖文創園區緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，1月29日至2月6日規畫交通崗，加強疏導。

台南市第1警分局預估，今年春節台南市東區人潮熱點為台南火車站、南紡購物中心、大東夜市及崇德市場等4處，是交通疏導重點。記者邵心杰／翻攝
台南市第1警分局預估，今年春節台南市東區人潮熱點為台南火車站、南紡購物中心、大東夜市及崇德市場等4處，是交通疏導重點。記者邵心杰／翻攝
台南警方預估1月30日(小年夜)至2月4日(初四)通往各觀光景點、遊憩區、大型展覽及購物會場將湧現大量人潮，已依各區特性推出交通疏導計畫。記者邵心杰／翻攝
台南警方預估1月30日(小年夜)至2月4日(初四)通往各觀光景點、遊憩區、大型展覽及購物會場將湧現大量人潮，已依各區特性推出交通疏導計畫。記者邵心杰／翻攝

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