雲林首家屠宰場取得HACCP認證 開啟肉品外銷契機

中央社 / 雲林縣28日電
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。聯合報記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。聯合報記者蔡維斌／攝影

雲林縣和榮意公司結合屠宰、分切等一貫化生產作業，不僅擁有CAS優良農產品標章等認證，經1年努力，還成為雲林縣首間取得HACCP認證的屠宰場，開啟雲林肉品外銷契機。

雲林縣長張麗善、雲林縣府農業處長吳芳銘今天到和榮意公司張貼紅榜祝賀，除肯定公司的努力，更強調HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）讓雲林肉品品質驗證更上一層樓。

張麗善致詞時指出，日本官方規定自去年6月起，進口畜禽肉品須取得HACCP屠宰場認證，和榮意公司等同為雲林取得外銷入場券，這是雲林驕傲與榮耀。

吳芳銘表示，和榮意公司堅持豬隻皆由契作牧場細心呵護，符合屠宰、分切一貫生產作業規範，每月超過300項嚴格檢驗標章認證，不斷更新屠宰設備及人員訓練，終可獲得HACCP認證，可望重返外銷市場，相當難得。

和榮意公司董事長陳東意說，要獲得HACCP實屬不易，耗時1年時間更換廠區內硬體設備，然後再經5道嚴格檢驗關卡，如今順利通過，對於推動國內肉品食安，以及將來進軍日本、東南亞，甚至歐美國家助益良多，也再次印證台灣豬是世界一流的好豬。

和榮意公司除了供貨到國內各大賣場外，也供貨到雲林縣多所國小。

雲林縣新生國小校長張志明告訴中央社記者，和榮意公司為在地企業，雙方合作數十年，除了原本的國內認證及生產履歷，現在又加上國際認證，食安把關更上一層樓，學校樂觀其成。

元長國小校長王曉萍接受中央社記者電訪時表示，學校在採購肉品方面比較注重生產履歷等相關認證，如今採購廠商獲得國際認證，學校有意願優先採購，讓學生吃得更健康。

危害分析重要管制點（Hazard Analysis and CriticalControl Points，簡稱HACCP），為世界各國在食品管理政策共同基準，是以科學為依據加以預防的角度，確保畜禽屠宰流程中衛生安全。

雲林 吳芳銘

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