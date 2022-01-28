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雲林這位警察所長超有愛！請外燴為失明獨老煮頓熱年菜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼（右）請來外燴總舖師，為失明獨居的林老爺爺煮了一頓熱騰騰的年菜，還像家人陪伴圍爐，溫暖老人家的心。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼（右）請來外燴總舖師，為失明獨居的林老爺爺煮了一頓熱騰騰的年菜，還像家人陪伴圍爐，溫暖老人家的心。記者蔡維斌／翻攝

「阿公免客氣盡量呷！」雲林縣偏遠的水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼，發現轄內一名林姓獨居老爺爺，不僅雙眼失明，多年來始終沒能吃上一頓熱年菜，今天透過張榮發基金會，特地請來外燴總鋪師，在林老的家前辦了一桌豐盛的年菜，現煮現吃，每道菜都熱騰騰又好吃，吳所長還陪一起圍爐，老人家暖了肚子也暖了心。

雲林縣86歲的林老阿公，未婚無子女，獨居在水林鄉松西村一戶逾50年的低矮平房，棲身於老舊房舍，加上雙目失明行動不便，他深居簡出，多年來只靠鄰居和社服單位送餐，三餐少能有頓溫飽。

尤其老人家雙眼失明，常常不小心誤食發霉的餐食，當地蔦松派出所長吳鎮尼發現老家人身處苦境，也常去探訪關懷，幫忙照顧老人家生活起居，聊天中得知老人家已有多年沒能吃上一頓熱年菜，形影孤單面對冰冷的餐桌，總令老人家備感年節的蕭瑟孤獨。

「今年要讓爺爺過個暖年！」吳鎮尼透過張榮發慈善基金會的協助，今天請來雲林有名的「偉哥上菜」外燴總舖師，為老人家專人服務，辦了一桌澎湃的年菜大餐，有魚有肉，還有年節必吃的炒介菜，也有老人家許久未曾吃過的佛跳牆，整桌香味加喜氣，老人家雖看不見，卻能嗅出滿桌年節的歡樂喜樂。

吳所長不僅辦桌，還邀來村長郭天助和督察員陳銘祥、組長黃鴻猷及警所警員黃志青陪伴圍爐，一桌坐滿滿，大家幫忙送飯夾菜，像一家人般有說有笑地孝敬老人家，讓林爺爺每口菜都覺得滿滿溫暖，邊嚼邊道謝，老淚泛眼，直說家裡已很多年沒這樣熱鬧，也沒吃到這麼溫熱的年菜。

失明獨老難得享受年節氣氛，不但在冷天中有了一頓熱年菜呷燒燒，張榮發慈善基金會課長吳博文、專員夏瑭昱更送上春節紅包、物資，「有呷擱有抓！」老人家開懷心情全寫在臉上，直笑說，這是他多年來最快樂的新年。

北港分局長蔡培元得知警員的用心，雖錯過這場感人的圍爐盛會，但他表示，冷天中能讓失明獨老在自己的家，像一家人享受一餐熱鬧又歡樂的年菜，可說是多年來他所見到最溫暖也最有意義的一場圍爐。

不僅到家辦桌，張榮發慈善基金會還送上春節紅包，老人家笑開懷，增悿圍爐喜氣。記者蔡維斌／翻攝
不僅到家辦桌，張榮發慈善基金會還送上春節紅包，老人家笑開懷，增悿圍爐喜氣。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼和張榮發慈善基金會，請來外燴總舖師，為失明獨居的林老爺爺煮了一頓熱騰騰的年菜，還像家人陪伴圍爐，溫暖老人家的心。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼和張榮發慈善基金會，請來外燴總舖師，為失明獨居的林老爺爺煮了一頓熱騰騰的年菜，還像家人陪伴圍爐，溫暖老人家的心。記者蔡維斌／翻攝

年菜 失明 雲林

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