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鎮園之花粉紅紅花風鈴木綻放 嘉義大林明華溼地園區迎春
下周春節，嘉義縣大林鎮三疊溪明華濕地園區，鎮園之花「紅花風鈴木」綻放美麗粉嫩花球，花期充滿夢幻粉紅繽紛花景，搭配水面倒影更添美感，讓人驚豔，風起粉嫩花球隨風起舞、旋轉、灑落，就像溫柔粉紅花雨，滋潤人心，是新春踏青拍照打卡景點。
環保局說，園區在大林鎮明華里，省道台1線下埤頭橋旁，藉濕地植生自然淨化處理方式，將淨化後水排回溪流，可減掉一半以上汙染源，改善水環境品質，裡頭設置藝術景觀燈、木棧道、生態島，以及去年新增設環境教育解說牌坊，讓民眾了解生態池配置與淨化原理，是一座結合環保、生態、教育、休閒概念濕地公園。
紅花風鈴木初春綻放，花期盛開不輸櫻花，亮麗粉紅花球隨風搖曳，落下花鋪滿地面，如同置身粉紅花毯，在湛藍天空與綠地間形成如畫般的景色，增添浪漫氣息。
紅花風鈴木花期約2周，環保局邀請鄉親趁寒假過年，欣賞視覺饗宴，園區除粉紅花美景，也提供多樣性、生態豐富踏青場所，在這裡可以觀察生態環境，許多細節都可存在感動美；疫情緊張，提醒民眾賞花維持社交距離，安全享受賞花之樂。
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