鎮園之花粉紅紅花風鈴木綻放 嘉義大林明華溼地園區迎春

當時序入冬緩緩迎向春節到來，台南市各區以燈光、轉紅樹影迎向冬日的到來，選擇台南展開暖陽小旅行，迎著到處彩色燈籠的點綴，讓心也逐漸雀躍了起來。冬日時台南市六甲區菁埔埤周邊的落羽松森林是全台最晚轉黃轉紅的地點，在此時即使其他地區都已落葉，六甲落羽松仍屹立搖曳著紅黃相間的葉影，迎接遊客到來。

2022-01-27 09:00