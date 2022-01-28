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北港好水市集大年初3開市 古老戲院看電影重遊舊時光

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港好水市集將在北港水道頭園區登場，今天舉行開市儀式。記者蔡維斌／攝影
北港好水市集將在北港水道頭園區登場，今天舉行開市儀式。記者蔡維斌／攝影

迎接新年，雲林縣政府結合北港朝天宮，提前打造北港花燈原鄉之美，並在古蹟水道頭園區，推出北港好水市集，展售雲林良品，北港大復戲院有「舊影食光」系列電影和劇團精彩演出，雲林縣長張麗善歡迎來北港走春慶元宵、逛市集、看電影、賞燈會、拜媽祖、迎財神，有機會抽中白玉媽祖和純金媽祖及iphone。

雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員黃美蘭、蕭慧敏、黃文祥及北港代理鎮長蕭美文今天為北港好水市集主持開幕，張麗善表示，雲林去年觀光人數再蟬聯全國6都以外第1，甚至贏過台南市，相當難得，期待今年開春提供更完善的春節好去處，再創觀光佳績。

張麗善說，草嶺櫻花季比其他更地花開得早，縣府已規畫完善上山賞櫻的接駁系統，同時也配合警方對雲林觀光人數最多的朝天宮，規畫好交通疏導系統，讓遊客安心春遊，北港好水市集更提供逛市集、聽音樂、看電影好去處。

文觀處長陳璧君說，好水市集大年初3開市至228連假，共12場假日節慶市集，包含特色文創商攤、文青手作、主題表演，精彩可期。歷史建築的大復戲院「舊影食光」，以舊時光與在地美食為主，播映北港古老紀錄片、舞動微醺饗宴及榮獲國際電影獎的「再會啦！白宮！」，精彩的社區劇場，演譯地方小故事，邊品嘗復古小吃，邊看戲，讓大家享受浪漫復古時光。

陳璧君說，營造春節喜氣，北港朝天宮周邊主要道路及水道頭古蹟的彩燈已陸續完成安裝，走進北港花燈原鄉，保證浪漫滿街頭。春節遊北港不僅好吃又好玩，還有機會抽中白玉媽祖、純金媽祖及iphone，縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀歡迎大家來北港走春賞燈保平安。

北港春節系列活動將登場，國內僅有的水道頭水塔大樓光雕夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
北港春節系列活動將登場，國內僅有的水道頭水塔大樓光雕夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
北港春節系列活動將登場，北港巷弄彩燈夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
北港春節系列活動將登場，北港巷弄彩燈夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
北港春節系列活動將登場，朝天宮光雕夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
北港春節系列活動將登場，朝天宮光雕夜景美輪美奐。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 雲林 媽祖

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