春節連假嘉義山區景點交管 遊客可搭接駁車

嘉義縣警局竹崎分局今天表示，春節連假阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、寒溪呢等景點，容易塞車實施交通管制，遊客可將車輛停放在指定的停車處，再搭接駁車前往。

竹崎分局今天發布新聞稿，春節假期自1月29日至2月6日，預期將有大量遊客前往阿里山森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯等景點旅遊，道路容易塞車，全面實施交通管制。

竹崎分局告訴中央社記者，開車到阿里山森林遊樂區的遊客，在台18線89K至94.5K間路邊停車格停放，再搭嘉義林區管理處提供免費接駁專車或步行進入園區。

另外，遊覽車進入阿里山遊樂區讓乘客下車後，駛出園區停放在台18線86K至88.2K路段停車位。機車不可入園，需停在阿里山森林遊樂區大門外，88K路旁機車臨時停車位，再步行購票入園。

竹崎分局說，梅山太平雲梯周邊停車位有限，在梅山圓環公車站，搭乘嘉義縣公車上山。前往梅山鄉太和村「寒溪呢」賞花旅客，可將車輛停放149甲線48公里處森詠砂石場旁廣場，再搭「寒溪呢」接駁車前往，避免往寒溪呢產業道路交通壅塞打結。

竹崎分局強調，行駛台18線及其他山區道路要開頭燈、提高警示，民眾養足精神再上路、勿疲勞駕駛，維護行車安全。