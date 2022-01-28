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台南勞工局完成61處移工宿舍查察 「混居」不合格最多

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局連日到聘僱50名移工以上的事業單位及其宿舍共61家完成查察，督促事業單位落實防疫指引等相關規定。圖／勞工局提供
台南市勞工局連日到聘僱50名移工以上的事業單位及其宿舍共61家完成查察，督促事業單位落實防疫指引等相關規定。圖／勞工局提供

近日桃園科技廠爆發移工群聚疫情，台南市勞工局針對轄內移工宿舍加強查察，從24日起今天已針對本市聘僱50名移工以上之事業單位及其宿舍共61家完成查察，發現10家事業單位及其宿舍不合格項目多為「混居」。

勞工局長王鑫基表示，這次查察結果發現10家事業單位及其宿舍不合格項目皆為「不同雇主所聘移工，或同一雇主所聘但所屬不同工作地點之移工住宿於同一樓層」，呼籲防疫應事先預備以防患未然，事業單位應避免移工染疫後造成的營運受到重大衝擊損失，進而衍生更多的營運困難，仍應未雨綢繆儘快安排好移工之住所避免混居。

勞工局將在農曆年後針對不合格項目展開複查，並持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於LINE等網絡加強宣導外，也在勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若事業單位或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

王鑫基指出，勞工局在查察過程中除對「外國人生活照顧服務計畫書」要求事業單位要確實執行之外，仍再次提醒事業單位需依據勞動部110年12月27日修訂發佈的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」新增的「雇主應辦理措施」落實辦理，以因應詭譎多變的疫情。藉由前述規定的落實，具體降低移工染疫的風險，進而保護移工與市民的健康。

移工 勞工局 宿舍

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