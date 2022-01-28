嘉市府持續稽查旅宿業 要求做好防疫措施

COVID-19本土疫情升溫，嘉義市政府持續對旅宿業等場域加強稽查及防疫宣導。市長黃敏惠至耐斯王子大飯店察看防疫作為，強調除了疫苗接種外，做好防疫措施，才能安心過好年。

黃敏惠表示，春節將近，正是返鄉遊子回家及大量遊客來嘉義市旅遊的時刻，對於防疫作為，嘉義市旅宿等業者嚴陣以待。她昨天前往耐斯王子大飯店和耐斯百貨察看出入動線規劃、實聯制、量體溫、清消等防疫作為。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天接受中央社記者訪問表示，飯店業者從大廳、辦理入住的櫃台到餐廳，所有出入口都有提供實聯制，出入人員都會量測體溫，並提供酒精消毒，自助餐檯也提供拋棄式手套減少接觸，公共空間也提高每日清消頻率。

張婉芬指出，因應這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府近期針對旅宿業、市場、賣場、KTV等場域加強稽查及防疫宣導工作，提醒業者落實相關防疫指引。春節前也實地走訪嘉義市86家旅宿業，確認業者防疫狀況，提供旅客安全舒適的住宿環境。

黃敏惠提醒民眾，接種疫苗是防疫最重要的一道防線，另於春節期間，唯有每一個人都做好防疫措施，大家才能安心過好年。嘉義市春節疫苗接種不打烊，民眾可至嘉義市政府衛生局網站或嘉義市政府網站首頁春節特刊查詢疫苗接種等相關訊息。