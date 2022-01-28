聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市府照顧弱勢生 提供寒假午餐兌換券70元不打烊
寒假午餐不打烊！嘉義市政府為持續照顧經濟弱勢學生，於去年7月開始，將原有午餐券金額由每餐50元調整至每餐70元，這項措施即使在寒假期間也不中斷。市府教育處長林立生表示，預估約有2898名學童受惠，讓經濟弱勢學生在寒暑假期間，無論是否到校都可以吃到營養健康的午餐。
市府育處表示，寒假期間，凡是就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者、家庭突發因素無力支付午餐費以及經導師家庭訪視認定家庭經濟困難者，不論是否到校，都可以向學校申請午餐補助。學生只要拿學校發放的午餐券到指定合作商家，就能兌換等值的午餐，讓學生在寒假期間也能溫飽。
教育處長林立生表示，預估今年寒假約有2898名學童受惠，學童的健康發展需由家庭、學校與社會攜手合作，讓經濟弱勢學生在寒暑假期間，無論是否到校都可以吃到營養健康的午餐。除請學校主動關懷經濟弱勢學生用餐問題外，是否有家庭突發狀況情形，學校要即時啟動網絡資源的連結，讓孩子確實有安全的照護。
北園國小校長吳長頴指出，孩子的成長發育不能重來，透過市府與民間的合作，提供學子在寒假期間正常的飲食，北園國小特別與學區內的阿來碗粿、弘爺漢堡以及晨間廚房等商店合作，由廠商把關食材與製作過程，提供學生優惠佛心價格，讓孩子吃得飽也吃得健康，作為孩子成長學習的後盾，在寒假期間無後顧之憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言