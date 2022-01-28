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年前缺血！台南、嘉義血架空蕩蕩 庫存量僅剩5天

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南捐血中心今血液庫存量僅剩5天，各血型都缺，血架空蕩蕩，血袋還來不及補上架就被醫療單位領走了。記者鄭維真／攝影
台南捐血中心今血液庫存量僅剩5天，各血型都缺，血架空蕩蕩，血袋還來不及補上架就被醫療單位領走了。記者鄭維真／攝影

台南嘉義地區今天血量庫存僅剩5天，距離標準存量10天差距大，各種血型都缺，台南捐血中心血架空蕩蕩，血袋還來不及上架就已被各醫院領走，甚至多家公司因觀望疫情發展，已取消原訂在2月舉辦的捐血活動。為衝血量，台南捐血中心在年前除了每天加開多場次的捐血活動，預計過年期間要讓捐血車開到廟宇，鼓勵民眾走春順便捐血。

台南、嘉義地區每天約需用900袋血，今年有9天春節連續假期，須先儲備春節的醫療用血，台南捐血中心指出，距離除夕還需2000袋血，「醫療用血不能等、不能停」，希望民眾先捐血再過年，且目前已接獲3、4家公司行號原本要在2月舉辦捐血活動，但因疫情關係取消，若屆時學校如去年一樣停課，捐血情況恐怕更不樂觀。

為了衝血量庫存，近日加開多場次並祭出全聯禮券、錢母、桌上型電扇等贈品，並從2月1日初一開始，民眾到台南、嘉義地區定點捐血室捐血，即送祀典武廟旺旺吊飾、紅包袋、農民曆以及大埔福德祠錢母、御守。

另外，許多民眾過年期間常到廟宇走春祈福，台南捐血中心為不讓捐血中斷，特別在初四到初六將捐血車開到廟宇，盼大家參拜走春也能順便捐血。

2月4日初四在正統鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、東石港口宮、嘉義市文財殿有捐血活動；2月5日初五在正統鹿耳門聖母廟、東石港口宮、嘉義市文財殿、歸南北極殿；2月6日初六於正統鹿耳門聖母廟。各廟宇會贈送文創小禮，例如在聖母廟捐血送鹿耳門媽保祐貼紙、平安福氣燈等。

台南捐血中心今血液庫存量僅剩5天，各血型都缺，血架空蕩蕩，血袋還來不及補上架就被醫療單位領走了。記者鄭維真／攝影
台南捐血中心今血液庫存量僅剩5天，各血型都缺，血架空蕩蕩，血袋還來不及補上架就被醫療單位領走了。記者鄭維真／攝影

捐血中心 台南 嘉義

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