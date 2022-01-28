台南龍崎公所與民間緊急救援隊簽災害防救搶險支援協定
台南市龍崎區公所今天與「台南市政府虎尾寮民間緊急救援隊」簽訂災害防救防汛搶險「支援協定」，災害發生時能夠協助人力物力資源不足的區公所。
龍崎區長顏振羽表示，龍崎幅員遼闊地處偏遠，家戶散居型態小型聚落為主，加上居民又多高齡長者、山區道路蜿蜒提高疏散撤離難度，遭逢重大災害時緊急救援搶險非公所能力資源能迅速妥善應變處理，為掌握救災第一時間及減少公所壓力，今年汛期前特別洽請民間緊急救援隊支援。
簽約儀式今天在龍崎區182線橋下防災3D休閒廣場舉行，顏振羽及救援隊長黃英慈代表簽署，市府災害防救辦公室執行秘書顏振標見證，龍崎各里里長及社區居民代表到場觀禮，簽約後消防局第五救災大隊及虎尾寮民間緊急救援隊防汛裝備示範操演。
救援隊分救護組、搶救組與破壞組，成員通過救護技術員認證，定期進行特殊機具操作、急流救生、 野外生命搜救等防救災專業技能集訓，目前成員40餘人參與過「高雄氣爆事件」、「台南0206地震」永康維冠大樓倒塌等救災。
顏振標指出，市長黃偉哲要求區公所加強結合民間資源，面對複合型災害日增，更應該積極籌募公私合作，虎尾寮救援隊是訓練紥實救災團隊，這次合作災害發生時更能有效迅速搶救。
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