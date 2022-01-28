嘉市沒機車訓練場 市府鼓勵到駕訓班練習

嘉義市機車公會理事長陳慶全指出嘉義市沒有一個可以讓機車考生可以使用的練習場，每到寒署假嘉義市監理站擠滿了練習生，練習沒幾次就上考場，這樣真的安全嗎？反觀嘉義縣水上鄉有多個貼心練習場，為什麼水上鄉可以，嘉義市卻不行。嘉義市交通處長鄭君健表示，設置訓練場地有相關法規問題，而且中央推動到駕訓班訓練、考照，希望民眾朝正規、完善方向考照。

陳慶全說，身為嘉義市機車公會理事長，不再只是賣車修車，希望有更多的社會責任讓消費者的騎乘安全也能照顧得到，每到寒暑假，嘉義市監理站總是擠滿了練習的學生，練習沒幾次就上考場，這樣真的安全嗎？水上鄉公所有好的機車考照練習場地，朴子市、新港鄉也有，一個偌大的嘉義市卻沒有，找了民意代表協助，都說這不是嘉義市交通處的管轄範圍。

交通處長鄭君健說，機車練習場是屬於監理單位管轄，設練習場實際上有法令問題存在，一是場地問題是否符合規定？再來練習的民眾都沒有駕照要如何管理？市府也曾參酌其他縣市的作法都沒有設置訓練場，而且目前中央推動民眾到民間駕駛班練習場練習，這裡有系統性的教學，場地合法，訓練後也能考照。

嘉義區監理所所長黃萬益說，每個監理所、站都有提供訓練場地，目前政策希望考照民眾都能進入正規教育內，所以鼓勵民眾先到駕駛訓練班訓練，且可以申請1300元補助，不要再像以前都是親朋好友長輩沒有系統性地教導騎車，造成一些交通亂象。正規訓練班有完整性練習，對交通安全才能夠有提升。

水上鄉長劉敬祥說，因為許多鄉民離監所單位、駕訓班偏遠，為服務鄉親在鄉境內一些廟埕、空地，依據監理單位的場地標準畫設標線讓鄉親就近練習，並且在練習場入口處有QR code手機掃瞄即可以觀看線上的考照影片供參考，目前鄉境內共計有5處練習場，總共花費才幾萬元。

陳慶全說，要考量南部民眾長期以來學習機車都是親友協助練習，要多花3千多塊錢的駕訓費，即使補助1300元，民眾也不大願意去駕訓班，短期內民眾還沒有建立良好觀念前，他認為仍有設置訓練場的必要，既然公部門沒辦法幫忙，他會找一些社區聯絡協助設置練習場。