快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節防堵疫情！嘉義縣完成移工宿舍工廠複檢符合規定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府勞青處對轄內所有移工宿舍加強稽查，共40家次，都符合防疫規定。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府勞青處對轄內所有移工宿舍加強稽查，共40家次，都符合防疫規定。圖／嘉縣府提供

快過年了，新冠本土疫情升溫，嘉義縣嚴防移工群聚感染，縣府勞青處針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，啟動複查，勞青處從24日到今天，完成轄內50人以上移工宿舍及工作場所稽查訪視，共40家次，都符合防疫規定。

勞青處說，截至目前，所有移工宿都依防疫規定，辦理宿舍及工作場所管理，後續訪視第二波30人以上50人以下事業單位，視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心展開防疫處置。

全縣6740名產業移工，勞青處針對移工宿舍及工作場所防疫措施進行輔導，訪視重點：強化工作及生活管理、宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實防疫指引。

勞青處長陳奕翰提醒雇主，工作場所及住宿空間應分流，不同公司移工不能混住，並對上班移工進行體溫測量及記錄TOCC、管理住宿人員進出等防疫注意事項及措施，呼籲雇主申請移工未施打疫苗，盡快接種，叮嚀移工務必戴口罩、勿群聚聊天，做好防疫，迎接春節。

移工 宿舍

延伸閱讀

內政部：春節居家檢疫無假期 違者加重處罰

影／春節仍需宣導防疫 侯友宜慰問一線員工

影／春節人潮移動高峰 侯友宜籲注意防疫、用餐距離

春節前疫情再起 小鎮醫師提9項社區防疫對策

相關新聞

春節防堵疫情！嘉義縣完成移工宿舍工廠複檢符合規定

快過年了，新冠本土疫情升溫，嘉義縣嚴防移工群聚感染，縣府勞青處針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，啟動複查，勞青處從...

疫情不能跑攤...新人參選用這些另類方法力拚能見度

疫情升溫，中央要求民代、公職人員、政府官員禁止跑攤，但今年適逢選舉年，力求曝光度的新人少了跑攤露臉的機會，確實感到困擾。...

台南校園遊戲場有船、蝴蝶攀爬架 成為親子寒假好去處

台南市獲教育部補助201所國中小學及幼兒園新建兒童遊戲場，包含23校市府自籌經費，總共投入2.04億元，預計今年可以全數...

春節熱門景點！南鯤鯓代天府及井仔腳鹽田建議改道路線

為期9天的春節連假即將到來，台南北門區「南鯤鯓代天府新春祈福」、「北門遊客中心」與「井仔腳瓦盤鹽田」等向來是遊客必來的熱...

嘉義各界響應展望會「紅包傳愛」 他從受助變國小師

即將迎接農曆新年，世界展望會發起「紅包傳愛」募集活動，要給服務國內近4萬500名兒童及家庭，嘉義地區超過12個企業、宗教...

台南首座公有機車立體停車場 啟用

台南市中西區孔廟文化園區附近景點、美食多，假日人潮爆滿，民眾找機車停車格常找到一肚子氣，有的只好鑽進巷子違停，市府在台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。