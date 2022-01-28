春節防堵疫情！嘉義縣完成移工宿舍工廠複檢符合規定

快過年了，新冠本土疫情升溫，嘉義縣嚴防移工群聚感染，縣府勞青處針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，啟動複查，勞青處從24日到今天，完成轄內50人以上移工宿舍及工作場所稽查訪視，共40家次，都符合防疫規定。

勞青處說，截至目前，所有移工宿都依防疫規定，辦理宿舍及工作場所管理，後續訪視第二波30人以上50人以下事業單位，視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心展開防疫處置。

全縣6740名產業移工，勞青處針對移工宿舍及工作場所防疫措施進行輔導，訪視重點：強化工作及生活管理、宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實防疫指引。

勞青處長陳奕翰提醒雇主，工作場所及住宿空間應分流，不同公司移工不能混住，並對上班移工進行體溫測量及記錄TOCC、管理住宿人員進出等防疫注意事項及措施，呼籲雇主申請移工未施打疫苗，盡快接種，叮嚀移工務必戴口罩、勿群聚聊天，做好防疫，迎接春節。