疫情不能跑攤...新人參選用這些另類方法力拚能見度

疫情升溫，中央要求民代、公職人員、政府官員禁止跑攤，但今年適逢選舉年，力求曝光度的新人少了跑攤露臉的機會，確實感到困擾。由於遇到農曆過年，台南許多議員參選新人轉戰春節文宣，也有人掛出與「阿嬤」的合照看板向大家拜年，或是徒步走街逐一向路人、店家說「新年快樂」，打造另類的競選宣傳方式。

永康區議員參選人朱正軒印製與副總統賴清德、立委林宜瑾合體拜年的口罩、紅包袋，他說，目前配合中央防疫規定暫停跑攤，轉而借助討喜紅包袋等年節小物，向民眾傳遞問候與祝福，讓民眾可以到服務處領取，祝大家新的一年都能「福虎昇豐，福運旺來」。

同樣也是永康區議員參選人黃肇輝說，他除了與立委郭國文推出創意春聯、1元紅包之外，還有過年應景的瓦煎餅，「送咱一塊餅，祝咱金銀財寶滿大廳」，另外，宣傳車放送也走創意路線，改採模仿叫賣的錄音，希望讓大家印象深刻。

大新營區議員參選人王宣貿則是掛出與阿嬤的合照拜年看板，讓經過的民眾好奇「這個人」是誰？王宣貿表示，他是阿嬤帶大的孩子，曾聽阿嬤說在她年輕的時候有想過要出來為民服務，但為了照顧家庭，所以打消念頭，如今他長大有機會參選，讓阿嬤在人生中首次出現在看板上，代表祖孫傳承。