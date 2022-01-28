快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

疫情不能跑攤...新人參選用這些另類方法力拚能見度

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市永康區議員參選人黃肇輝推出過年應景的瓦煎餅及創意春聯。圖／黃肇輝提供
台南市永康區議員參選人黃肇輝推出過年應景的瓦煎餅及創意春聯。圖／黃肇輝提供

疫情升溫，中央要求民代、公職人員、政府官員禁止跑攤，但今年適逢選舉年，力求曝光度的新人少了跑攤露臉的機會，確實感到困擾。由於遇到農曆過年，台南許多議員參選新人轉戰春節文宣，也有人掛出與「阿嬤」的合照看板向大家拜年，或是徒步走街逐一向路人、店家說「新年快樂」，打造另類的競選宣傳方式。

永康區議員參選人朱正軒印製與副總統賴清德、立委林宜瑾合體拜年的口罩、紅包袋，他說，目前配合中央防疫規定暫停跑攤，轉而借助討喜紅包袋等年節小物，向民眾傳遞問候與祝福，讓民眾可以到服務處領取，祝大家新的一年都能「福虎昇豐，福運旺來」。

同樣也是永康區議員參選人黃肇輝說，他除了與立委郭國文推出創意春聯、1元紅包之外，還有過年應景的瓦煎餅，「送咱一塊餅，祝咱金銀財寶滿大廳」，另外，宣傳車放送也走創意路線，改採模仿叫賣的錄音，希望讓大家印象深刻。

大新營區議員參選人王宣貿則是掛出與阿嬤的合照拜年看板，讓經過的民眾好奇「這個人」是誰？王宣貿表示，他是阿嬤帶大的孩子，曾聽阿嬤說在她年輕的時候有想過要出來為民服務，但為了照顧家庭，所以打消念頭，如今他長大有機會參選，讓阿嬤在人生中首次出現在看板上，代表祖孫傳承。

中西、北區議員參選人林建南表示，他用「雙腳」走訪大街小巷，盼靠著一步一腳印，讓大家認識他，也代表會貫徹對選民的執行力，同時也降低群聚風險，讓大家安心過好年。

台南市大新營區議員參選人王宣貿在街頭掛出與阿嬤的合照拜年看板。圖／王宣貿提供
台南市大新營區議員參選人王宣貿在街頭掛出與阿嬤的合照拜年看板。圖／王宣貿提供
台南市中西、北區議員參選人林建南用「雙腳」走訪大街小巷，降低群聚風險。圖／林建南提供
台南市中西、北區議員參選人林建南用「雙腳」走訪大街小巷，降低群聚風險。圖／林建南提供
台南市永康區議員參選人朱正軒印製與副總統賴清德、立委林宜瑾合體拜年的口罩、紅包袋。圖／朱正軒提供
台南市永康區議員參選人朱正軒印製與副總統賴清德、立委林宜瑾合體拜年的口罩、紅包袋。圖／朱正軒提供

阿嬤 拜年 紅包

延伸閱讀

韓系人馬登廣告拜年 「若黨有需要參選高雄市長」

感恩榮民畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年

嚴防疫情 蔡總統：黨公職春節禁止跑攤

疫情禁跑攤衝擊初選！ 新人哀嚎「提早多花錢掛看板」

相關新聞

春節防堵疫情！嘉義縣完成移工宿舍工廠複檢符合規定

快過年了，新冠本土疫情升溫，嘉義縣嚴防移工群聚感染，縣府勞青處針對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，啟動複查，勞青處從...

疫情不能跑攤...新人參選用這些另類方法力拚能見度

疫情升溫，中央要求民代、公職人員、政府官員禁止跑攤，但今年適逢選舉年，力求曝光度的新人少了跑攤露臉的機會，確實感到困擾。...

台南校園遊戲場有船、蝴蝶攀爬架 成為親子寒假好去處

台南市獲教育部補助201所國中小學及幼兒園新建兒童遊戲場，包含23校市府自籌經費，總共投入2.04億元，預計今年可以全數...

春節熱門景點！南鯤鯓代天府及井仔腳鹽田建議改道路線

為期9天的春節連假即將到來，台南北門區「南鯤鯓代天府新春祈福」、「北門遊客中心」與「井仔腳瓦盤鹽田」等向來是遊客必來的熱...

嘉義各界響應展望會「紅包傳愛」 他從受助變國小師

即將迎接農曆新年，世界展望會發起「紅包傳愛」募集活動，要給服務國內近4萬500名兒童及家庭，嘉義地區超過12個企業、宗教...

台南首座公有機車立體停車場 啟用

台南市中西區孔廟文化園區附近景點、美食多，假日人潮爆滿，民眾找機車停車格常找到一肚子氣，有的只好鑽進巷子違停，市府在台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。