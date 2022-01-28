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台南校園遊戲場有船、蝴蝶攀爬架 成為親子寒假好去處

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市進學國小兒童遊戲場因該校樹木多，且有蝴蝶園，學校打造大型蝴蝶攀爬架。圖／台南市教育局提供
台南市進學國小兒童遊戲場因該校樹木多，且有蝴蝶園，學校打造大型蝴蝶攀爬架。圖／台南市教育局提供

台南市獲教育部補助201所國中小學及幼兒園新建兒童遊戲場，包含23校市府自籌經費，總共投入2.04億元，預計今年可以全數完成改善，像是位在臨海七股地區的龍山國小遊戲場就以「船」為主題，港東國小則結合火車意象，讓每所學校都有具特色的兒童遊戲場。

市長黃偉哲表示，打造安全又好玩的遊戲場是市府對孩子的承諾，學校兒童遊戲場已在去年全數完成規畫設計，陸續完工中。完工後的兒童遊戲場不僅符合國家標準，也富趣味性、挑戰性，也是親子寒假的好去處。

教育局指出，港東國小結合在地人文特色「台糖小火車」，以多元變化的攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯建構主體，輔以傳統火車的紅黑主色，學生在火車遊戲場往來穿梭，爬上爬下，展現無限活潑生命力。

龍山國小位在臨海七股地區，在地有潟湖、鹽水等自然景觀，當地人多以漁業維生，學校以「船」出航為主題，同樣以攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯建構主體，輔以海浪紋飾攀爬牆，營造船隻在海上乘風破浪的意向。

進學國小兒童遊戲場除了常見的單人鞦韆、鳥巢鞦韆、土丘溜滑梯及攀爬組件外，因該校樹木多，且有蝴蝶園，學校打造大型蝴蝶攀爬架。

大灣國小位在昔日鯽魚潭，為古代大灣海峽消退後的殘餘，該校以「古船」造型回應舊有地理環境，讓孩子在遊戲的同時，對在地歷史淵源有進一步認識。

教育局長鄭新輝說，校園遊戲場以「寓教於樂」原則，設計具有創意、多元性及結合當地文化的遊戲設施，並融入課程及教學，將持續督促學校改善進度，讓孩子玩得安全又有意義，家長也能放心。

台南市大灣國小位在昔日鯽魚潭，該校以「古船」造型回應舊有地理環境。圖／台南市教育局提供
台南市大灣國小位在昔日鯽魚潭，該校以「古船」造型回應舊有地理環境。圖／台南市教育局提供

溜滑梯 教育局

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