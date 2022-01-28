視察農水漁路 黃偉哲宣布再投入近11億元修繕

台南市長黃偉哲今天視察台南市後壁區農地重劃區農水漁路，同時宣布今年將再投入新台幣10億9800萬元，持續推動農水漁路修繕工程，讓農民沒有安全疑慮，城鄉建設更平等。

黃偉哲今天前往後壁區農地重劃區，視察東西24路、25路及26路的農水漁路改善成果，他指出，台南市政府近3年來投入23億6100萬元完成改善農路717.28公里、水路96.8公里及漁路79.62公里。

黃偉哲表示，時序已接近春天，農民將開始耕作，農水漁路特別重要，市府今年將持續投入農水漁路改善經費，包括農地重劃區5億4800萬元及非農地重劃區5億5000萬元，總經費10億9800萬元，較去年增加1億8000萬元，創下歷年新高。

台南市政府發布新聞稿指出，後壁區農地重劃區東西24路、25路及26路，中央106年度補助792萬元辦理早期農水漁路更新改善，將原有凹陷損壞的農水漁路，由雜草叢生的土溝更新為鋼筋混凝土U型溝，由3.7米至3.9米老舊路面拓寬為4.4米至5.4米寬的級配路面。

這些農水漁路在工程保固期滿後，市府110年度再投入324萬元，將級配路面升級成AC柏油路面，完成改善長度分別是405公尺、455公尺及392公尺，同時在農路兩側新劃設標線，有效提升運輸通行便利及保障農民行的安全。