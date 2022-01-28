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春節熱門景點！南鯤鯓代天府及井仔腳鹽田建議改道路線
為期9天的春節連假即將到來，台南北門區「南鯤鯓代天府新春祈福」、「北門遊客中心」與「井仔腳瓦盤鹽田」等向來是遊客必來的熱門景點，學甲警為避免台84線北門交流道壅塞， 規畫交通疏導作為，部署警力加以因應。
警方規畫往台84線快速公路（轉接國道高速公路）及學甲市區的替代道路，建議遊客可行駛「南9線」轉「台84線橋下道路」至學甲交流道，或改走171線至學甲再行匯入台84線繼續東行，同時歡迎來學甲「慈濟宮」祈求「大道公」庇佑健康、「頑皮世界」與萌寵動物來段療癒之旅。
學甲警分局新春期間為掌握各聯外道路即時路況，也運用「路口監視系統」密切掌控，適時派遣警力前往壅塞路段指揮疏導，或引導至替代道路，以降低車流延滯的發生率，並針對違規停車「加強取締」，避免違規衍生交通事故，期許藉由機動交整與嚴正執法雙管齊下，能夠提升市民春節期間的用路品質。
學甲分局分局長蔡宗昌呼籲，近期疫情漸趨嚴峻，希望民眾春節出遊都能落實防疫規範，遵守實聯制，並發揮駕駛道德及同理心，不要酒駕與疲勞駕駛，耐心配合員警及義交指揮，小心駕駛、出入平安，一同迎新春過好年。
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