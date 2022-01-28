嘉義各界響應展望會「紅包傳愛」 他從受助變國小師

即將迎接農曆新年，世界展望會發起「紅包傳愛」募集活動，要給服務國內近4萬500名兒童及家庭，嘉義地區超過12個企業、宗教、工商等團體響應，已捐出76萬多元，曾受扶助的郭姓國小老師、還在讀大學生小安、青年創作歌手全世煌都現身分享受助經驗，郭老師說「有展望會讓家裡有喘息空間！」

世界展望會指出，紅包傳愛分4種不同含意，包括「助學扶助金」、「營養扶助金」、「特殊景況扶助金」、「青少年培力發展方案」，每單位5000元，也可自行選擇金額，讓孩童過好年。

世界展望會昨在嘉市鈺通飯店辦記者會，服務於嘉縣海區偏鄉的郭姓老師說，小時候家人需長期住療養院，父親負擔起家計，以及他學費等，原本家計沒很好，更加困難，受展望會服務，才有喘息空間，一度想提早去工作，祖母要求把書唸完，靠著每學期的助學金等，累計15年，現也參與青少年培力方案等，繼續推動孩子逆風飛翔的動力。

現為大學二年級女學生小安，父親曾出車禍，母親須照顧父親及祖母，父母目前以臨工收入，但受展望會幫助至今，父母不必替她生活擔心，她說「只要肯努力，不放棄，總會成功的」，希望民眾多幫助展望會的孩童，繼續邁向更好的大人。

現為青年創作型歌手的全世煌來自南投信義鄉布農部落，小四前父母辭世，與妹妹兩人互相扶持，這樣的經歷，也靠世界展望會關懷陪伴，現正努力朝音樂夢想前進。

昨天包括信吉媒體科技公司、北港朝天宮、九華山地藏庵、鈺通營造公司、鈺通大飯店、嘉市世界華人工商婦女企管協會、嘉義新店真武宮管理委員會附設玄愛慈善會、東吳高職附設幼兒園、易鋼系統鋼構公司、翊星辰國際社群行銷公司、嘉市玉山扶輪社、上億國際等愛心單位，行動參與捐款。