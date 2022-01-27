春節前夕加強維安 黃偉哲：治安好還要更好
今年的加強重要節日安全維護工作，從本月24日晚上10時起至2月7日晚間12時止，台南市長黃偉哲今天晚間率警察局長方仰寧等人赴第4、第1警分局等慰勤，並致贈年節慰問禮品，黃偉哲感謝警察及協勤民力堅守崗位，守護市民安全，期許治安好還要更好，並預祝大家春節佳節愉快。
市長慰問警察局行程首站前往安平第4分局，與各級民代、警友會等觀賞保安警察大隊現場的戰技表演，除了制敵戰術外，霹靂小組人員連續擊破、劈瓦演出，震懾全場。
黃偉哲說，今年年假有9天的連續假期，將有大量遊客南下觀光，感謝員警、民防在重要節日中辛苦的加強各重要路口疏導，下周即將過年，過年期間交通秩序的維持，也請警察同仁、保安大隊、交通大隊夥伴協助，並與交通局配合，讓出遊的民眾能夠快樂出門、平安回家。
黃偉哲指出，春節連假，除治安、交通工作的維護外，遇到新冠疫情，警察同仁已結合義警、義交、民防、巡守、志工等，執行各項配合疫調、居家檢疫等防疫工作，絕不能鬆懈防疫，並請大家執勤時做好個人防護措施，一同守護台南市民的健康。
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