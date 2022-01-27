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有機米專區營造花海迎新年 太保農會花田辦食農教育

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供

嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，舉辦花海節多年，今年因疫情停辦，為讓民眾春節有賞花去處，農會營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，市農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。

迎接花海，青農挑起在地食材煮的割稻飯，在花海中回憶早期農村時代吃割稻飯的滋味，安排安東國小、太保國小學生拔蘿蔔，太保國小幼兒園學生、社區媽媽表演舞蹈。

花田食農教育、綠色照顧活動，以花田為大地畫布，結合社區與家政班，透過拔蘿蔔及割稻飯體驗活動，運用農村資源推動農業發展多元化，藉人與大自然互動體驗吸引觀光旅遊，拓展農業多功能價值。

太保農會總幹事黃麗貞、市公所秘書鄭淑分等，與大小朋友熱情互動，熱鬧滾滾，黃麗貞說，農會辦花海邁入第7年，今年以百日草、波斯菊、油菜花為主，二期休耕種綠肥，推動食農教育及綠色照顧活動。

黃麗貞表示，太保有玉女小番茄、洋香瓜、有機米、草莓等特色農產，農會輔導青少年、婦女及高齡者，運用農村資源推動食農教育及綠色照顧，讓民眾支持國產農產品。

嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供
嘉義縣太保市農會與市公所，在高鐵大道旁有機米專區，營造27公頃波斯菊、油菜花及百日草綠肥花海美景，農會上午與彩虹扶輪社在花田，舉辦食農教育活動。圖／太保農會提供

食農教育 農會 花田

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