草嶺導入健康觀光 雲縣選定石璧打造療育園區
雲林縣政府與台大實驗林管處合作，以古坑草嶺石壁的木馬古道等林木資源，打造森林療育基地，今年獲觀光局核定補助6200萬元，縣長張麗善表示，預計今年底完成以五元二角、雲嶺之丘、木馬古道等周邊約100公頃縣有遊憩用地為範圍的改善計畫，包括整理環境、串連步道、營造入口意象及建置服務設施等，打造石壁竹創森療育園區。
縣府畫定打造石壁森林療育園區，其中木馬古道負離子濃度，監測數值達1萬8440個／cm3，另位在清水溪中游右岸的基地，地上林相柳杉林、孟宗竹地面皆有豐厚枯落物層，其空氣品質懸浮微粒、二氧化硫及臭氧等監測結果均在標準範圍內。
張麗善表示，今年將在園區內建置竹構亮點藝術及步道系統，另分區設置大眾區、寂靜區；前者有竹林森活教室、風之舞台、山嵐廣場等，開放一般散客及旅行社團客在多條特色環線步道自由健行；後者規畫設計靜心、療育課程，連通區內步道，提供深度體驗場域。
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