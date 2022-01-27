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嘉市幅員小仍常有垃圾廢棄物遭丟包 這2區域是熱點
嘉義市青年街工廠涉堆廢棄物，去年大火，全案仍偵辦中，市府環保局指出，去年共接獲8件重大非法棄置案件，其中4件已裁罰共342萬多元，市區雖幅員小，依然有不肖人士亂丟棄垃圾、甚至掩埋廢棄物，熱點包括市區與嘉縣竹崎交界，以及八掌溪河畔，透過志工、河川巡守隊、清潔人員每天巡查維護，籲勿觸法。
環保局表示，去年7月間，嘉市同興段的空地，有民眾目擊怪手正涉回填垃圾，接獲檢舉後隨即派員趕抵，查獲行為人、地主，發現營建廢棄物100多噸，立即改請清除公司處理，且依法裁罰。
經統計發現，嘉市的郊區人煙稀少，不肖人士認為有機可趁，常見會亂倒垃圾、甚至非法掩埋，熱區包括嘉市與竹崎交界的崎頂段，另八掌溪河畔與中埔、水上交界。
環保局也指出，去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，其中4件完成裁罰，共342萬2000元，且有5件移送司法調查，去年起持續加強投入環保志工、河川巡守隊，及清潔同仁維護環境時加強注意，還有熱心民眾即時通報，會再加強熱區查察、取締。
環保局提醒，除藉由人員巡查轄內的空地、空屋運用現況，及稽查轄內列管機構的廢棄物流向外，市民將自有土地及倉庫提供或租借給他人使用，都應不定期到土地、倉庫現場瞭解使用情形，勿供人堆置或回填廢棄物，否則土地所有人及管理人，最重可依廢棄物清理法第46條的規定移送法辦，可處5年以下徒刑及1500萬元以下罰金，且仍需負起廢棄物清理的責任。
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