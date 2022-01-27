快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市幅員小仍常有垃圾廢棄物遭丟包 這2區域是熱點

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市環保局去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，熱區包括市區與嘉縣竹崎交界，以及八掌溪河畔。圖為同興段遭掩埋廢棄物的處理情形。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，熱區包括市區與嘉縣竹崎交界，以及八掌溪河畔。圖為同興段遭掩埋廢棄物的處理情形。圖／嘉市環保局提供

嘉義市青年街工廠涉堆廢棄物，去年大火，全案仍偵辦中，市府環保局指出，去年共接獲8件重大非法棄置案件，其中4件已裁罰共342萬多元，市區雖幅員小，依然有不肖人士亂丟棄垃圾、甚至掩埋廢棄物，熱點包括市區與嘉縣竹崎交界，以及八掌溪河畔，透過志工、河川巡守隊、清潔人員每天巡查維護，籲勿觸法。

環保局表示，去年7月間，嘉市同興段的空地，有民眾目擊怪手正涉回填垃圾，接獲檢舉後隨即派員趕抵，查獲行為人、地主，發現營建廢棄物100多噸，立即改請清除公司處理，且依法裁罰。

經統計發現，嘉市的郊區人煙稀少，不肖人士認為有機可趁，常見會亂倒垃圾、甚至非法掩埋，熱區包括嘉市與竹崎交界的崎頂段，另八掌溪河畔與中埔、水上交界。

環保局也指出，去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，其中4件完成裁罰，共342萬2000元，且有5件移送司法調查，去年起持續加強投入環保志工、河川巡守隊，及清潔同仁維護環境時加強注意，還有熱心民眾即時通報，會再加強熱區查察、取締。

環保局提醒，除藉由人員巡查轄內的空地、空屋運用現況，及稽查轄內列管機構的廢棄物流向外，市民將自有土地及倉庫提供或租借給他人使用，都應不定期到土地、倉庫現場瞭解使用情形，勿供人堆置或回填廢棄物，否則土地所有人及管理人，最重可依廢棄物清理法第46條的規定移送法辦，可處5年以下徒刑及1500萬元以下罰金，且仍需負起廢棄物清理的責任。

嘉市環保局去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，其中4件完成裁罰，共342萬2000元。圖為同興段遭掩埋廢棄物的處理情形。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局去年度大型的非法棄置掩埋垃圾共8案，其中4件完成裁罰，共342萬2000元。圖為同興段遭掩埋廢棄物的處理情形。圖／嘉市環保局提供

廢棄物 巡守

延伸閱讀

不法集團載廢棄物傾倒河床 台南警凌晨巡邏逮正著

嘉市BRT站體退縮方便左彎車 9支防撞桿卻擋輪椅

春節垃圾爆量！北市加班收運 初1到初3還設限時收受點

嘉市42家烘焙店送客製提袋 東市場皆設實聯制

相關新聞

不只落羽松！台南六甲發行埤塘摺頁 邀遊客「水漾之旅」

迎接2022落羽松季，台南六甲區公所發行六甲埤塘Map，邀遊客欣賞落羽松美景並暢遊六甲、官田與柳營特有埤塘文化景色，北到...

嘉市幅員小仍常有垃圾廢棄物遭丟包 這2區域是熱點

嘉義市青年街工廠涉堆廢棄物，去年大火，全案仍偵辦中，市府環保局指出，去年共接獲8件重大非法棄置案件，其中4件已裁罰共34...

全台最大特斯拉充電站坐落嘉義 19支快速充電樁啟用

快過年了，嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合...

新春期間雲遊山海 雲縣3線接駁車免費搭

雲林縣政府2月2日至2月6日大年初二到初六期間，推出雲北、雲中及雲南3大路線免費新春景點交通接駁車，包括可從山線斗六燈會...

嘉市BRT站體退縮方便左彎車 9支防撞桿卻擋輪椅

嘉義市高鐵大道與埤竹路口的BRT「嘉義交流道東站」，屬中山高進市區必經路段之一，因設在過紅綠燈之後，市府發覺影響汽車左轉...

議員浮報或詐領助理費頻傳 時力：議會透明刻不容緩

台南市議會2年來多名議員涉浮報或詐領助理費遭檢調單位偵辦或起訴，時代力量台南北區、中西區市議員參選人李冠霖今天表示，議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。