太保有機米專區休耕期 紅黃白花海盛開迎新春
嘉義縣農民連續7年在太保市有機米專區27公頃休耕農田，種植油菜花、波斯菊、百日草，目前花朵已盛開，可持續到農曆春節過後；紅花、黃花、白花搖曳迎人，美不勝收。
嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞今天接受中央社記者訪問表示，農會已經連續7年提供油菜花、波斯菊、百日草種子，讓農民於年底時，在高鐵大道旁有機米專區種植，作為田間綠肥；27公頃的花朵盛開時，燦爛的色彩，彷彿在田間無盡綿延。
黃麗貞說，目前油菜花、波斯菊已經大量綻放，百日草還要等幾天，今天農會趁著日出好天氣，在此舉辦食農教育、展出太保農特產、拔蘿蔔及割稻飯等農村體驗活動，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，停辦市集活動。
黃麗貞說，花況可以持續到春節年假過後，但大年初五農民就準備犁田，要觀賞的民眾請把握時間。
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