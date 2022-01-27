台南分署拍賣扣押曳引車超搶手 競價20多輪才拍定

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，今天上午在台南市安南區城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，共拍出3部營業貨運曳引車及3部半拖車等，合計拍賣價金為56萬4千元，其中，達富2014年營業貨運曳引車及其半拖車，經20多輪次加價聲中，以40萬元拍定。

台南分署指出，這次拍賣標的為7部營業貨運曳引車及7部半拖車，共計有14組民眾到場競標，而拍賣最高價的標的物是達富2014年營業貨運曳引車及其半拖車，建議起拍標價為11萬元。

拍賣官詳細介紹該車輛貸款數額後，請在場民眾開始喊價時，民眾競價相當踴躍，經過20多輪次加價聲中，最後以40萬元拍定，連同貸款餘額135萬多元，拍定人取得成本約176萬元，直呼物超所值。

另車況最新是2021年份賓士營業貨運曳引車及其半拖車，但因該車輛尚欠車貸及牌照稅合計約559萬9千元，民眾則以出價2萬元標走。

台南分署表示，本案是台南地檢署國土專組檢察官偵辦不法集團將廢棄物大量棄置並掩埋在台南地區土地，造成土壤汙染案件時，查扣主嫌供犯罪用的貨運曳引車與半拖車共14台。台南地檢署主任檢察官蔡宗聖也率領檢察官、事務官等到場，拍賣價金則將全數解繳台南地檢署。