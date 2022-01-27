台南首座公有機車立體停車場啟用 2月28日前免費試停

台南市首座公有機車立體停車場「友愛立體機車停車場」今天啟用，提供孔廟文化園區周邊103個機車停車格，即日起至228連假免費試停，預定3月1日正式營運，每次收費20元。

台南市長黃偉哲今天主持中西區「友愛立體機車停車場」啟用儀式，他表示，「蛋黃區」停車位珍貴，很多人騎車到台南旅遊，停車空間難覓，機車也是如此，友愛立體機車停車場將為周邊商家、觀光客及市民帶來很好的停車空間。

黃偉哲說，因應中西區孔廟、台南市美術館、國立台灣文學館等觀光景點發展，停車需求日益增加，台南市政府將原本土地面積僅288.89平方公尺畸零地，闢為立體機車停車場，共有103個格位，讓這個最難找停車位區域提供更多停車機會。

台南市政府交通局長王銘德指出，友愛立體機車停車場位處中西區友愛街台南市美術館1館對面，鄰近孔廟、府中街商圈，民眾及遊客多以機車作為交通工具，如今友愛機車立體停車場啟用委外經營，不只導入智慧化設施，也提供共享機車租賃服務。

交通局表示，友愛立體機車停車場即日起至228連假免費試停，3月1日正式營運後收費標準為每天每次新台幣20元，且將提供附近里民月繳優惠每月400元。另外，停車場和iRent合作，場內將提供30輛共享電動機車及充電服務，未來將導入gogoro電池交換站。