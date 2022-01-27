嘉市BRT站體退縮方便左彎車 9支防撞桿卻擋輪椅

嘉義市高鐵大道與埤竹路口的BRT「嘉義交流道東站」，屬中山高進市區必經路段之一，因設在過紅綠燈之後，市府發覺影響汽車左轉，去年將站體退縮、加裝防撞桿，卻遭反映桿子太密阻擋輪椅族；交通處指出，春節前請包商拆掉1支，讓輪椅進出。嘉市共5個BRT站設在過紅綠燈後，都有防撞桿，市府將進行體檢。

交通處表示，高鐵大道和埤竹路口，因兩路交會較斜，在路中的東向BRT站體顯得凸出，對於埤竹路要左轉高鐵大道往市區的車，角度上恐造成不便，去年中旬改善站體的斜坡，退縮約5公尺，同時裝防撞桿提醒。

不過網友發現，BRT嘉義交流道東站的防撞桿共9支，包圍整個站體的路口斜坡，且除了斜坡，也沒其他入口，在臉書貼文說「輪椅族根本無法通過！」交通處指出已接獲反映，近日會請包商移除。

由於BRT嘉義交流道東站設於通過紅綠燈後，屬「遠端設站」，能科技化控制號誌，讓公車通過後就紅燈，以利乘客上下車，市區BRT的自由友愛站、世賢八德站 、世賢北港站、大溪厝站、嘉義交流道東站，共5處為此種站。