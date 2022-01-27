快訊

雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

嘉市BRT站體退縮方便左彎車 9支防撞桿卻擋輪椅

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，方便埤竹路的左彎車。記者林伯驊／攝影
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，方便埤竹路的左彎車。記者林伯驊／攝影

嘉義高鐵大道與埤竹路口的BRT「嘉義交流道東站」，屬中山高進市區必經路段之一，因設在過紅綠燈之後，市府發覺影響汽車左轉，去年將站體退縮、加裝防撞桿，卻遭反映桿子太密阻擋輪椅族；交通處指出，春節前請包商拆掉1支，讓輪椅進出。嘉市共5個BRT站設在過紅綠燈後，都有防撞桿，市府將進行體檢。

交通處表示，高鐵大道和埤竹路口，因兩路交會較斜，在路中的東向BRT站體顯得凸出，對於埤竹路要左轉高鐵大道往市區的車，角度上恐造成不便，去年中旬改善站體的斜坡，退縮約5公尺，同時裝防撞桿提醒。

不過網友發現，BRT嘉義交流道東站的防撞桿共9支，包圍整個站體的路口斜坡，且除了斜坡，也沒其他入口，在臉書貼文說「輪椅族根本無法通過！」交通處指出已接獲反映，近日會請包商移除。

由於BRT嘉義交流道東站設於通過紅綠燈後，屬「遠端設站」，能科技化控制號誌，讓公車通過後就紅燈，以利乘客上下車，市區BRT的自由友愛站、世賢八德站 、世賢北港站、大溪厝站、嘉義交流道東站，共5處為此種站。

交通處表示，車輛左轉時若不慎，恐會擦撞到站體，在5站的站體都有設防撞桿，但世賢北港站仍曾發生汽車轉彎開上去；但防撞桿間距要相隔90公分，除嘉義交流道東站外，會再重新檢視各站，兼顧汽車轉彎及搭車民眾進出。

嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，讓左彎車更方便，但被反映防撞桿太密集，讓輪椅上不去。記者林伯驊／攝影
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，讓左彎車更方便，但被反映防撞桿太密集，讓輪椅上不去。記者林伯驊／攝影
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，先前恐影響汽車左轉角度，市府將站體退縮改善。圖／翻攝Google map
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，先前恐影響汽車左轉角度，市府將站體退縮改善。圖／翻攝Google map
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，設於通過紅綠燈之後，全市BRT站共5個同樣設置。圖／翻攝Google map
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，設於通過紅綠燈之後，全市BRT站共5個同樣設置。圖／翻攝Google map
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，讓左彎車更方便。記者林伯驊／攝影
嘉義市埤竹路、高鐵大道路口的BRT「嘉義交流道東站」，市府將站體退縮，讓左彎車更方便。記者林伯驊／攝影

嘉義 BRT 高鐵

延伸閱讀

高危險群才會腦出血？24歲軍人聽了苦笑 曾連紅綠燈都不會看

嘉市42家烘焙店送客製提袋 東市場皆設實聯制

防疫優先 嘉市大福興宮取消2月5日未婚聯誼活動

嘉市國中小不怕「月經貧窮」 市府購衛生棉放健康中心

相關新聞

影／新化果菜市場升高「防疫」 攤商抱怨受到此事波及

年前批發市場民眾採買水果多，台南市農產運銷公司新化果菜市場升級「防疫」，採買民眾都要落實量體溫、實聯制及全程戴口罩，有攤...

嘉市BRT站體退縮方便左彎車 9支防撞桿卻擋輪椅

嘉義市高鐵大道與埤竹路口的BRT「嘉義交流道東站」，屬中山高進市區必經路段之一，因設在過紅綠燈之後，市府發覺影響汽車左轉...

議員浮報或詐領助理費頻傳 時力：議會透明刻不容緩

台南市議會2年來多名議員涉浮報或詐領助理費遭檢調單位偵辦或起訴，時代力量台南北區、中西區市議員參選人李冠霖今天表示，議員...

堪比故宮典藏！台南吳園展出罕見藏傳佛教文物光滑燦爛

清代乾隆皇帝專屬佛閣梵華樓中的藏傳佛教唐卡，現今你也有緣能夠看到，台南市文化局春節期間在吳園推出「新春玩藝趣」，第一檔活...

嘉縣農會總幹事遭直擊上班打麻將 當事人出面澄清

有民眾直擊嘉義縣農會「全台最美總幹事」黃貞瑜竟在上班時間打麻將，黃貞瑜今上午出面澄清表示，當時正拍農會年節宣傳片，「嘉義...

台南福虎過好年 肖虎壽星、虎哥、福妹天文館免費逛

台南市教育局南瀛天文館過年期間推出「春暖花開‧福到虎星高照」系列活動，教育局長鄭新輝今天宣布，大年初一至初六生肖屬虎、名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。