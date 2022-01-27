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到雲林走春 3條路線免費暢遊山海全縣玩透透

中央社 / 雲林縣27日電

雲林縣政府自新春到元宵節期間，規劃雲北、雲中、雲南3條接駁車路線，免費暢遊雲林山海線多個景點和觀光工廠，縣長張麗善今天邀請民眾到雲林走春，「全縣玩透透」。

農曆春節連假即將到來，雲縣府文化觀光處特別串聯縣內宮廟、地方文化館舍等，推出7大主題「新春遊雲林」建議遊程；縣府工務處今天宣布在農曆初二至初六春節期間提供3條觀光接駁路線，以雙向對開方式行駛，讓民眾能輕鬆暢遊雲林山海線。

張麗善在縣府記者會上表示，新春假期即將到來，縣府規劃在初二至初六期間，提供雲北、雲中和雲南3條接駁車路線，南北串連，從山區到海區納入所有觀光景點；另外在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻時期，也提醒民眾搭車做好手部清消、保持社交距離、實聯制登記等防疫措施。

工務處長汪令堯強調，接駁車全程免費，不須事先報名，2月2日至2月6日上午8時起發車，停靠景點包括西螺大橋（西螺老街）、口湖遊客中心及經濟部評鑑通過的觀光工廠等，民眾除了可選擇沿線喜愛的景點下車遊玩，還能透過斗六轉乘節點，轉乘其他觀光路線，前往自己預定的景點旅遊，全縣玩透透。

雲林 觀光工廠 春節

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