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議員浮報或詐領助理費頻傳 時力：議會透明刻不容緩

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
時代力量台南北區、中西區市議員參選人李冠霖（左起）及市黨部辦公室主任洪國峰，針對議員涉浮報或詐領助理費頻傳，提出抨擊。圖／時代力量南市黨部提供
時代力量台南北區、中西區市議員參選人李冠霖（左起）及市黨部辦公室主任洪國峰，針對議員涉浮報或詐領助理費頻傳，提出抨擊。圖／時代力量南市黨部提供

台南市議會2年來多名議員涉浮報或詐領助理費遭檢調單位偵辦或起訴，時代力量台南北區、中西區市議員參選人李冠霖今天表示，議員本該為民喉舌，此行為摧毀了不少市民對公職的期待和信任；並建議內政部正視物價漲幅問題，修改法規。

李冠霖說，詐領助理費的問題是22年來未修法的《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》所導致的結構性問題，台南市56名議員中有7人涉案，占比八分之一，不過同樣的案件在各縣市都層出不窮，幾乎每名涉案人是都以人頭的方式向議會詐領助理補助款，目前只能靠檢調偵查揪出不肖議員，即使最終起訴判刑，法院也多對涉案議員以刑法「顯可憫恕」條款減刑，讓議員免於牢獄之災。

李冠霖認為，該條例2年凍漲的結果也導致，在物價漲幅及成本提高的今天早已不敷所需，甚至難以維持基本問政品質，內政部應正視此問題，與時俱進修改該法規。

時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰表示，許多涉案人都會喊冤說錢其實沒有進到自己口袋而是用於公務支出，但就算是公務支出，也不該拿詐領助理費填補財源的不足；若議員希望爭取更多服務資源，也應該以倡議政策、法案的正當方式來調整制度。

洪國峰指出，昂貴的競選經費也可能是個錢坑，導致議員當選後挖助理費的東牆來補競選花費的西牆，因此避免選舉淪為金權競爭也是未來應推動的方向，例如對競選廣告物進行更嚴格的管制等。

台南 時代力量 內政部

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