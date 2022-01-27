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嘉縣農會總幹事遭直擊上班打麻將 當事人出面澄清
有民眾直擊嘉義縣農會「全台最美總幹事」黃貞瑜竟在上班時間打麻將，黃貞瑜今上午出面澄清表示，當時正拍農會年節宣傳片，「嘉義優先」品牌或多項大獎肯定，品質有保證，年節送禮自用相宜，讓好運旺旺來。
嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」自有品牌日前上市，精選79家業者 、214項農漁畜產品優選嘉縣最新鮮優質農產品，送到消費者家中，縣長翁章梁積極奔走全台為品牌行銷，其中極光哈密光，更因限量且甜度高，被稱哈密瓜界LV，預約得排到過年後。
農曆春節將到，抓準民眾年節愛打麻將的喜好，黃貞瑜說，今年賀歲短片以詼諧方式，向民眾推廣嘉義縣優質農產品，縣農會今年搭配農遊券抽獎推出內含各鄉鎮農會農產加工品的千元驚喜禮盒。
黃貞瑜說，只要消費滿千即可登錄抽888元農遊券，且農委會說目前中獎機率為百分之百，引發農會超市購買潮。嘉義縣目前茂谷柑正「得時」，各門市也順勢推出5斤裝限量茂谷柑禮盒，營業只到明天下午5點。
嘉義縣府今年也與東森購物網合作，去年下半年在開設「嘉義優鮮」旗艦館，讓消費者在家動動手指，就能把當地優質農特產品直送到府，今年以年節送禮首選「嘉義優鮮、既優且鮮」口號作為主打，在東森購物網應景推出「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街。
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