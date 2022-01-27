影／新化果菜市場升高「防疫」 攤商抱怨受到此事波及

年前批發市場民眾採買水果多，台南市農產運銷公司新化果菜市場升級「防疫」，採買民眾都要落實量體溫、實聯制及全程戴口罩，有攤商感嘆受到本土確診個案「足跡到過新化」，買氣稍受到影響。

總經理李芳林表示，新化果菜市場往年大年初一至初三休市，提供攤商自行營業不收租金，但要求攤商申請實聯制QR Codes，也只開放一個出入口，做好防疫措施。

台南市綜合農產品批發市場2間果菜批發市場，因應國內疫情升溫，已要求各攤商落實防疫措施。

批發市場工作人員，皆已完整接種疫苗(二劑以上)，並定期檢測人員健康狀況，以確保本市農產交易進行。