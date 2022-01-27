台南首座公有機車立體停車場今啟用 在友愛街提供103格
台南首座公有機車立體停車場今天在中西區友愛街啟用，提供103席機車格，紓解孔廟、府中街商圈等停車需求，即日起到228連假都免費開放停車，預計3月正式營運，採每次20元計費。
「友愛街立體機車停車場」位在中西區嘉南農田水利會旁、台南市美術館1館對面，緊鄰孔廟、美術館、台灣文學館等觀光景點。台南市長黃偉哲表示，該區停車需求日益增加，市府為了增加停車空間，將原本土地面積僅87.4坪的畸零地，開闢為立體機車停車場，共有3層樓、103席格位，為的就是讓機車族在這最難找停車位的地方，有更多停車機會。
交通局長王銘德指出，停車場附近觀光人潮眾多，因應民眾交通習慣及多數遊客普遍以機車作為遊覽該區的主要交通工具，所以特別規畫為機車立體停車場，藉由委外廠商投資，導入更多智慧化設施及共享機車租賃服務。
王銘德表示，即日起至228連假期間開放民眾免費試停，正式營運收費標準為每日每次20元，且為照顧周邊鄰里停車需求，將提供附近里民月繳優惠每月400元。
另外，為推廣共享運具及綠能環保車輛，該停車場與iRent合作，場內將提供約30輛共享電動機車，提供民眾觀光的交通工具新選擇。同時，也有提供電動機車充電服務，未來將導入gogoro電池交換站，達到「文化古都」、「低碳城市」、「觀光樂園」的城市願景。
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