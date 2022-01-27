台南隆田文資園區沉浸式劇場 掀文化觀光熱潮

台南市「隆田chacha文化資產教育園區」擁有嘉南大圳主題沉浸式劇場等設施，開幕試營運期間吸引超過3萬名遊客，創造文化觀光熱潮。經封園整備4天，明天將正式售票營運。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿，隆田chacha文化資產教育園區在15日至23日試營運期間，吸引3萬多人次遊客入園，全台最大沉浸式劇場「嘉南大圳」，還吸引日本媒體「北國新聞」撰文報導。

台南市文資處指出，園區開幕特展「BIGCHANNEL－嘉南大圳地景劇場」策展團隊以畫家伊東哲的「嘉南大圳工事畫」畫作元素創作，轉化為包含白晝、夜幕場景的數位互動園林，魔幻寫實色彩的數位地景與互動模式，呈現人、土地、水源交織互動關係。

台南市文資處表示，伊東哲是設計嘉南大圳日本技師八田與一的表姪，1928年受八田與一邀請來台，成為嘉南大圳興建過程的見證者，伊東哲畫了20幅工事畫，記錄嘉南平原上的花鳥植物、聚落生活、大圳工程等。

園區特別安排在沉浸式劇場旁的展間，播放訪談伊東哲後代的影片，還有2幅遠赴日本製作的工事畫複製品展示。

台南市文資處提到，除了沉浸式劇場，園區內的「水路柏青哥」、「地景跳格子」、「大圳混音場」3大多媒體互動裝置，及公共藝術「瞰水丘遊」彈跳小丘也很受遊客歡迎，經過試營運與封園整備，明天起將正式售票營運，可望成為春假連假期間的文化觀光熱點。