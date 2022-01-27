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疫情少群聚 善化慶安宮歲錢春節改「分批」發放

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情考量，善化慶安宮發放歲錢改分批，以減少群眾。記者謝進盛／攝影
疫情考量，善化慶安宮發放歲錢改分批，以減少群眾。記者謝進盛／攝影

台南市善化區慶安宮原安排2月1日大年初一發放2000餘歲錢福袋給信眾，因地方傳確診案例，避免群聚，廟方決定採分批發放，改為初一、初二上、下午共四梯次發放，每梯次約500個，也籲請民眾配合防疫。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，慶安宮的歲錢福袋，將發放2222個，福袋呈現「真金白銀、福虎昇豐」大器外觀，相當討喜，廟方原安排大年初一上午開始發放，依照往年情況，都會出現信徒大排長龍的景況，不過日來疫情升溫，也立即調整因應。

她說，經評估後，廟方改為大年初一、初二，安排上午10點、下午3點兩時段，每次發放約500個，除減少廟前交通負荷也降低群聚，西望人人落實防疫，尋求媽祖保佑一整年。

善化警方表示，將前往設置機動派出所，除就近服務民眾，並協助慶安宮香油錢保管，一起歡度虎年。

台南善化慶安宮春節歲錢福袋，呈現「真金白銀、福虎昇豐」外觀，相當討喜。記者謝進盛／攝影
台南善化慶安宮春節歲錢福袋，呈現「真金白銀、福虎昇豐」外觀，相當討喜。記者謝進盛／攝影

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