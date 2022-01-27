聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情少群聚 善化慶安宮歲錢春節改「分批」發放
台南市善化區慶安宮原安排2月1日大年初一發放2000餘歲錢福袋給信眾，因地方傳確診案例，避免群聚，廟方決定採分批發放，改為初一、初二上、下午共四梯次發放，每梯次約500個，也籲請民眾配合防疫。
善化慶安宮總幹事魏素珍說，慶安宮的歲錢福袋，將發放2222個，福袋呈現「真金白銀、福虎昇豐」大器外觀，相當討喜，廟方原安排大年初一上午開始發放，依照往年情況，都會出現信徒大排長龍的景況，不過日來疫情升溫，也立即調整因應。
她說，經評估後，廟方改為大年初一、初二，安排上午10點、下午3點兩時段，每次發放約500個，除減少廟前交通負荷也降低群聚，西望人人落實防疫，尋求媽祖保佑一整年。
善化警方表示，將前往設置機動派出所，除就近服務民眾，並協助慶安宮香油錢保管，一起歡度虎年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言