高麗菜大白菜價跌政府不耕鋤補貼 農民開放菜園自銷

雲嘉地區冬季大宗蔬菜高麗菜、結球白菜，年年盛產過剩，往年農委會辦理登記耕鋤補貼，今年不再補貼，農糧署去年年底發布高麗菜超種紫爆警示，最近天氣暖和，高麗菜、大白菜（結球白菜）生長快速，盛產價跌，嘉義縣水上鄉、朴子市部分菜農開放菜園自採，每顆只要銅板價10元，減少損失。

農糧署南區分署說，冬季大宗蔬菜產銷不再辦登記耕鋤補貼，農糧署會在產期根據產區菜苗數量，發布超產警示，農民要有風險管理意識，超產價跌承擔風險，雖無耕鋤補貼，但有補助合作社場等進場集貨加工做截切蔬菜，另滾動式購貯冷藏，農民可逕洽合作社場，對農民開放菜園做法，樂觀其成。

「與其耕鋤做田間肥料，不如開放菜園減少損失」，朴子市黃姓菜農說，他栽種2分半高麗菜，去年11月25日農糧署發布超產警示前，已將菜苗下種，來不及了，如今管理成長，碰上價跌，只好開放菜園，減少損失。

黃姓菜農在臉書社群「幸福朴子人」說，高麗菜開放自採，1顆10元，請自備袋子，刀具，即日起到春節年假。地址在台19線朴子工業區南邊，一品加油站往東500公尺，採完為止。

另，水上鄉68歲劉姓農民承租2.8分地，種約4千顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜，劉姓農民說，採收上市不敷成本，運到台北果菜市場剩6元，開放民眾每顆10元採摘，減少損失，節省採收運銷處理成本。