快訊

左營牛排館有確診者足跡！急匡列66人 員工穿隔離衣上巴士

「不是自己在腦中想像」 學測數A太難 大考中心挨轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高麗菜大白菜價跌政府不耕鋤補貼 農民開放菜園自銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
水上鄉劉姓農民承租2.8分地，種約4000顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜。記者魯永明／攝影
水上鄉劉姓農民承租2.8分地，種約4000顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜。記者魯永明／攝影

雲嘉地區冬季大宗蔬菜高麗菜、結球白菜，年年盛產過剩，往年農委會辦理登記耕鋤補貼，今年不再補貼，農糧署去年年底發布高麗菜超種紫爆警示，最近天氣暖和，高麗菜、大白菜（結球白菜）生長快速，盛產價跌，嘉義縣水上鄉、朴子市部分菜農開放菜園自採，每顆只要銅板價10元，減少損失。

農糧署南區分署說，冬季大宗蔬菜產銷不再辦登記耕鋤補貼，農糧署會在產期根據產區菜苗數量，發布超產警示，農民要有風險管理意識，超產價跌承擔風險，雖無耕鋤補貼，但有補助合作社場等進場集貨加工做截切蔬菜，另滾動式購貯冷藏，農民可逕洽合作社場，對農民開放菜園做法，樂觀其成。

「與其耕鋤做田間肥料，不如開放菜園減少損失」，朴子市黃姓菜農說，他栽種2分半高麗菜，去年11月25日農糧署發布超產警示前，已將菜苗下種，來不及了，如今管理成長，碰上價跌，只好開放菜園，減少損失。

黃姓菜農在臉書社群「幸福朴子人」說，高麗菜開放自採，1顆10元，請自備袋子，刀具，即日起到春節年假。地址在台19線朴子工業區南邊，一品加油站往東500公尺，採完為止。

另，水上鄉68歲劉姓農民承租2.8分地，種約4千顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜，劉姓農民說，採收上市不敷成本，運到台北果菜市場剩6元，開放民眾每顆10元採摘，減少損失，節省採收運銷處理成本。

縣府農業處說，嘉縣高麗菜面積約450至470公頃，結球白菜約23公頃，全台面積產量雲林最多，農糧署會依據大宗蔬菜播種量及供苗量，評估是否超種發出預警燈號，目前收成大多超產種植，農糧署有啟動加工措施，各縣市徵求加工廠商。

黃姓菜農在臉書社群「幸福朴子人」說，高麗菜開放自採，1顆10 元，請自備袋子，刀具，即日起到春節年假。地址在台19線朴子工業區南邊，一品加油站往東500公尺，採完為止。記者魯永明／翻攝
黃姓菜農在臉書社群「幸福朴子人」說，高麗菜開放自採，1顆10 元，請自備袋子，刀具，即日起到春節年假。地址在台19線朴子工業區南邊，一品加油站往東500公尺，採完為止。記者魯永明／翻攝
水上鄉劉姓農民承租2.8分地，種約4000顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜。記者魯永明／攝影
水上鄉劉姓農民承租2.8分地，種約4000顆大白菜，盛產價跌，疫情升溫加運費高漲，以每顆10元開放民眾現採，訊息貼臉書社團，許多民眾湧入採菜。記者魯永明／攝影

高麗菜 農糧署 農民

延伸閱讀

影／疫情攪局！超重大白菜1顆10元讓人採 農民欲哭無淚

高麗菜便宜 部桃營養師教做減鹽台式泡菜助年菜解膩

入冬菜價親民 高麗菜1顆、葉菜4包銅板價以內

有片｜雞胸肉簡單煮！高麗菜雞肉煎餅

相關新聞

鹽地小番茄年前搶市 警加強護果助農好過年

台南市鹽水區盛產的鹽地小番茄，是年前搶手伴手禮，正是採收高峰，為遏止宵小覬覦他，警方近來加強巡邏果園，也籲請民眾留意可疑...

疫情嚴峻 台南新化年貨大街即日停辦

疫情升溫，台南新化年貨大街因有確診夫妻足跡，原本營業至28日，市府考量疫情嚴峻昨天宣布提前收攤，區公所將從寬認定退還攤商...

高麗菜大白菜價跌政府不耕鋤補貼 農民開放菜園自銷

雲嘉地區冬季大宗蔬菜高麗菜、結球白菜，年年盛產過剩，往年農委會辦理登記耕鋤補貼，今年不再補貼，農糧署去年年底發布高麗菜超...

台南普濟燈會今晚點燈 1500盞燈籠迎接遊子、旅人

台南市第10屆「府城普濟燈會」今晚點燈，1500個手繪燈籠在年節期間，為離鄉的遊子、往來的旅人，營造「有光」的回家感受，...

古坑櫻姿煥發 假日賞花交管

雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開，縣府舉辦櫻花季，邀大家本月29日到3月6日上山賞櫻，為維護賞花品質，花季期間大草嶺地區實...

嘉義最寬林蔭道 167線鹿草段通車

嘉義縣政府因應馬稠後產業園區開發，將帶來龐大車流量，向中央爭取前瞻計畫補助，並自籌預算共14億6千萬元拓寬縣道167線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。