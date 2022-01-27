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還有1成缺口！華山送嘉義獨老年菜 郵局捐萬片口罩

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
台塑南亞嘉義廠近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供
台塑南亞嘉義廠近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供

社福團體春節送暖，華山基金會嘉義地區服務站長、義工，本月18日起發送年菜給獨居長輩，昨天嘉義郵局響應，贈送1萬2000片成人醫療口罩、25箱五穀粉營養品，讓長輩落實防疫，基金會指出，嘉縣市近1350名獨居長輩，年菜募得近9成，盼各界持續支持。另，創世基金會「寒士吃飽30」改送禮到家，皆已送至嘉義院服務的對象家中。

華山基金會嘉義縣站長楊光鈺說，嘉義郵局將募集年菜的宣傳單，放置嘉義每個支局，協助曝光訊息，還捐贈物資，以實際行動關懷社會。

嘉義郵局長陳麗美昨率同仁到華山基金會嘉義愛心天使聯辦，捐贈1萬2000片成人醫療口罩、及25箱五穀粉營養品，給華山服務的長輩，陳麗美說，希望各界一起參與送愛活動，現今每天透過送郵件，也送溫暖，關懷長輩的用藥與生活所需；市府社會處長林家緯說，不論是華山或郵局，都是社會安全網的一環，一起協助弱勢照顧。

楊光鈺指出，年菜含櫻花蝦、麵線、春聯、義工手作抱枕等10項應景年禮，象徵十全十美，嘉義地區服務1350名獨居長輩，獲得嘉市中區扶輪社、嘉義國際同濟會、台塑新港廠企業工會等單位響應，募得近9成，距過年不到一周，盼各界繼續支持補上缺口，愛心年菜每份700元，及常年服務經費每月1250元，每年1萬5000元。

另外，創世基金會家意院表示，「第32屆寒士吃飽30」活動受疫情影響，持續採用「送禮到家」，本月18日至昨天分別由蘭潭獅子會長吳榮貴、信吉電視台副總經理袁怡雯等人擔任送禮大使，將植愛年禮、應急紅包，送到嘉義院服務對象家中，並貼上創世創辦人曹慶寫的春聯，除舊布新。

吳榮貴表示，蘭潭獅子會多次支持寒士吃飽30，今年認助60份祝福紅包，並親自送禮到家，看到弱勢家庭的不容易，更堅定發揮獅子會助人的精神；袁怡雯說，多年來持續支持植物人服務，近兩年隨著創世人員送禮到家，今年認助133個祝福紅包，希望帶來祝福與正能量。

信吉電視台副總經理袁怡雯（左一）隨創世基金會送年禮，給創世服務的植物人家庭。圖／創世基金會提供
信吉電視台副總經理袁怡雯（左一）隨創世基金會送年禮，給創世服務的植物人家庭。圖／創世基金會提供
嘉義國際同濟會近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供
嘉義國際同濟會近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供
嘉市中區扶輪社近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供
嘉市中區扶輪社近期陪同送年菜，給華山基金會獨居長輩。圖／華山基金會提供
嘉義郵局響應昨天贈送1萬2000片成人醫療口罩、25箱五穀粉營養品，給華山基金會服務的獨居長輩。圖／華山基金會提供
嘉義郵局響應昨天贈送1萬2000片成人醫療口罩、25箱五穀粉營養品，給華山基金會服務的獨居長輩。圖／華山基金會提供
蘭潭獅子會吳榮貴會長（右）隨創世基金會送年禮，給創世服務的植物人家庭。圖／創世基金會提供
蘭潭獅子會吳榮貴會長（右）隨創世基金會送年禮，給創世服務的植物人家庭。圖／創世基金會提供

嘉義 獅子會 年菜

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