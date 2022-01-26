北台南家扶提前新年圍爐 蔡育輝揪團關懷發紅包
台南市議員蔡育輝連續四年揪團做愛心，今號召企業邀請家扶親子百人享用火鍋提前圍爐迎接新年，除每人有500元紅包，每戶還有香腸肉鬆禮盒、燻鷄等年節好禮一組，市長黃偉哲也趕來致意，肯定蔡育輝善行。
北台南家扶中心說，參與這次善行者，包括蔡育輝議員服務處、台南紡織、南紡購物中心、致圓方正科技，他們慷慨解囊，讓家扶大人小孩歡喜迎新春開心過好年。
家扶表示，蔡育輝自2010年開始擔任家扶中心扶幼委員，出錢出力提供助學金，每年歲末之際經常主動關懷弱勢家庭並號召異業結盟辦理新春圍爐發紅包活動，曾陸續送過冬衣、帶孩子挑新鞋等，也籲請社會大眾能一起關心弱勢兒少的助學之路。
北台南家扶中心主任莊淑惠說，資料顯示，目前扶助近千戶家庭，單親家庭約占70%，16%為隔代教養家庭，平均月總收入在2萬元以下者達7成，這一餐，對他們來說真的是愛心滿滿，籲請各能一起關心弱勢兒少助學之路。
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