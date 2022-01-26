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台南文化中心鴨群過多 開放外界認養

中央社 / 台南26日電

位於台南市東區的台南文化中心園區中有一處仿鄉野自然生態景觀池，多年來因民眾寄養與訪客餵食，造成園區鴨群數量過多，台南市文化局今天宣布開放外界認養

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南文化中心園區環境綠意盎然，是適合民眾踏青休憩的好地方，園區中的水池為仿鄉野自然生態景觀池，中心剛成立時飼養2對綠頭鴨，但多年來經過民眾寄養及訪客餵食，鴨群數量持續增加。

台南文化中心指出，目前園區景觀水池島中的鴨群生養眾多，為顧及生態平衡，開放能提供友善居住環境的慈善團體及善心民眾認養。

台南文化中心指出，良好的空間環境需要大家共同維護，呼籲民眾不要再任意放生鴨鵝或其他水生動物，也不要隨意餵食麵包、菜葉與其他污染物品，會造成景觀池自然淨化的負擔，導致生態失衡。

台南 認養 文化局

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