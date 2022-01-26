嘉市42家烘焙店送客製提袋 東市場皆設實聯制

嘉義市政府去年中秋節前夕辦「金麥方獎」，選出43間產品抽驗、衛生評鑑優良的烘焙業者頒獎，包括聖保羅、蕊杜巧克力工坊等，除1間已歇業，衛生局製作專屬環保提袋3000個、紅包袋5000組，即日起提供業者送消費者，鼓勵民眾挑優良店家；另，市府稽查東市場，確認各攤有實聯制，做好春節防疫。

衛生局表示，客製化設計的環保提袋，印有金麥方標章，搭配「招財進寶」、「日日有見才」兩款設計圖樣，每間店發65個；紅包袋組含6款，也印金麥方標章，還有如虎添億、虎哩呷百二、虎哩笑瞇瞇等不同賀詞，象徵著吉祥好兆頭，每店110組。

衛生局指出，今起會將環保提袋、紅包袋發送到42間金麥方獎的店家，民眾去消費買任何的優良烘焙食品，就可獲贈，送完為止。42間金麥方獎名單，可上網查嘉市衛生局官網查詢。

市府建設處長田長沛本月19日帶隊查訪西市場，今再到東市場，訪查攤商的防疫措施，確認每1家都有簡訊實聯制的牌子，提醒攤商及民眾要確實掃描，逛市場都要戴好口罩，不要提供試吃，另訪查幾項年節熱賣的肉類、蔬果、糖果等價格，確認物價沒有特別波動。