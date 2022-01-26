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嘉義網紅景點「粉紅波波球」爆人潮 業者喊：暫別再來了

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師黃一盛提供
嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師黃一盛提供

嘉義縣新港大慶製香日前因曬香時球狀「粉紅波波草」意外爆紅，但如今疫情嚴峻，店家在門口設立大型公告，要遊客「暫時別再來了」，店主謝博全說，因店家緊鄰住家擔心家人健康，會等疫情趨緩後再宣布開放日期。

去年10月有新港鄉民路過大慶製香，發現業者曬香時香腳遭綁成球狀，形似外國爆紅「粉紅波波草」，花團錦簇貌似一顆顆大型粉撲，萬紫千紅與旁水泥地和綠樹叢形成強烈對比，吸引吸引許多遊客和攝影師前往拍照取景。

店家免費提供民眾拍照，甚至有遊客不遠千里從日本到此取景，粗估平均假日超過百人進出，謝博全說，拍攝粉紅波波球美景不用收費，望與鄉親廣結善緣，撫慰疫情期間大家緊張的心靈。

但近日全台各地疫情升溫，大慶製香在官方粉專貼出公告，也在門口顯眼處矗立告示牌，表示近期不開放民眾入內參觀，謝博全解釋，因製香廠緊鄰住家，擔心若有確診者足跡，恐影響家人和員工健康，出貨狀況恐也會受影響。

「拜託遊客造訪前參閱官網公告」，謝博全說，許多遊客千里迢迢到新港參觀大慶製香廠卻撲空，他們心中也都萬般不捨和虧欠，但希望疫情期間大家共體時艱，共同努力對抗疫情，開放時間會再另行公告。

嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師黃一盛提供
嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師黃一盛提供
嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師許明對提供
嘉義縣新港大慶製香廠日前因曬香腳時，貌似國外「粉紅波波球」一夕爆紅，吸引許多遊客拍照取景。圖／攝影師許明對提供

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