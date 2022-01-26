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雲林草嶺櫻花季交管 遊客需搭接駁車上山

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開，縣府舉辦櫻花季，邀請全台遊客本月29日起到3月6日上山賞櫻，為維護賞花品質，花季期間大草嶺地區實施交通管制，石壁地區例假日禁止自小客車進入，車輛需停放在縣道149甲線旁停車場，共有300格，請民眾轉搭接駁車。

張麗善說，到大草嶺地區賞花正當時，全區約有1萬棵櫻花樹，分布面積約18公頃，花期預計至3月上旬，有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻等多種品種櫻花，還有山茶花、李花、梅花、桃花、紫藤花等，賞花路線可從草嶺隧道口前青山坪農場開跑，接續前往石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木、雲嶺之丘等各大景點。

張麗善表示，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信已建置提升通訊品質基地台，另避免違規停車造成塞車等亂象，縣府在縣道149甲線與雲220線路口、蓬萊瀑布路旁設置停車場，接駁遊客上山賞花。

縣府表示，交管時間為周六、日及連續假日上午7時至下午3時，例假日前往石壁地區需搭乘接駁車，採收費方式，停車場至九芎神木全票來回100元，至五元二角、雲嶺之丘等地得再換搭9人座巴士，來回票價50元。

雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開，縣府舉辦櫻花季，邀請全台遊客本月29日起到3月6日上山賞櫻。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開，縣府舉辦櫻花季，邀請全台遊客本月29日起到3月6日上山賞櫻。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉大草嶺地區櫻花盛開。記者陳苡葳／攝影

櫻花季 草嶺 賞花 雲林 張麗善

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